2019-07-09T20:59:23+03:00
Общество

Музей природы во Владимире может закрыться: ВСМЗ не хочет платить за аренду здания

Город требует почти 5 миллионов рублей в год
Сергей МОРКОВКИН
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Экспозиция "Музея природы"Экспозиция "Музея природы"Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Музей природы ВСМЗ оказался под угрозой закрытия. Владимирская мэрия, много лет сдававшая помещение на улице Мира музею бесплатно, неожиданно выставила цену за аренду 4,7 миллионов рублей. Решение принял горсовет, оно должно вступить в силу с 2020 года. Платить за аренду здания Музея природы ВСМЗ не хочет категорически, а найти подходящее помещение для переезда пока не получается.

По словам генерального директора ВСМЗ Светланы Мельниковой, обслуживание Музея природы обходится в 1 миллион рублей в год, при том, что зарабатывает экспозиция чуть больше 700 тысяч рублей. Большинство его посетителей - дети до 16 лет, с них за вход денег не берут. При этом ВСМЗ платит коммуналку, ремонтирует здание за свой счет и содержит экспонаты. Брать на себя дополнительные расходы на социальный проект ВСМЗ не хочет, ссылаясь на федеральный закон № 7. В нем указано, что социальные некоммерческие организации имеют право претендовать на бесплатную аренду. При этом тот же закон не обязывает никого эту бесплатную аренду предоставлять (да, такие у нас законы).

При этом в Министерство культуры представители ВСМЗ о проблеме с Музеем природы не сообщали. Оспаривать в суде решение владимирского горсовета Светлана Мельникова также не собирается.

- Мы понимаем, что суд мы проиграем, - говорит глава ВСМЗ. - Ведь бесплатная аренда - это добрая воля города. В суде представители мэрии сразу сообщат, что у них нет денег, а здание нужно по свои нужды. И потом, вы думаете, что приедет министр культуры и пригрозит всем пальцем? Написать учредителю? Он ответит, что юридически это вопросы городской администрации. Никто не может на нее давить.

Найти подходящее здание для возможного переезда Музея природы тоже пока не получается. Тем более, что ВСМЗ и без него требуются дополнительные площади под хранилища. Ранее музей-заповедник уже обращался в мэрию с просьбами предоставить здания на Годовой горе (бывший юрфак ВлГУ) или на улице Дворянской (дом № 11). Но в обоих случаях на запросы ВСМЗ последовали отказы по причине участия зданий в программе приватизации.

Светлана Мельникова утверждает, что проблемы во взаимоотношениях с мэрией начались после ее возвращения из Крыма. Ранее сложностей с арендой площадей не было. Руководитель Музея природы Денис Дуденков заявил, что проблемы с мэрией начались в конце 2016 года.

Кстати, мэрия города собирается поднять арендную плату и за здание дирекции ВСМЗ на улице Музейной (дом 2). По подсчетам экономистов ВСМЗ, плата на него в следующем году превысит 4 миллиона рублей. Светлана Мельникова отмечает, что другая половина здания, занимаемого дирекцией, принадлежит Владимирской области. Годовая аренда за него составляет 1,2 миллиона рублей. При этом ДИЗО о намерении увеличить плату пока не заявлял.

СПРАВКА КП

"Музей природы" создан в 1990 году. Сейчас в нем работает 8 человек. По словам Светланы Мельниковой, в случае закрытия экспозиция смотрителей и кассира придется сократить, а научные работники останутся "сидеть в кабинетах". В коллекции музея несколько сотен экспонатов - от камней и минералов до чучел редких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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