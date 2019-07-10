Собинский спецназовец, знаменитый своей поездкой в Чечню, решил стать мэром

Помните спецназовца Владимира Виноградова, в 2001 году рассказавшего про свою удивительную поездку в Чечню через Украину? Его еще называли "собинским правдорубом" и "настоящим народным героем". Так вот, спецназовец Володя решил пойти на выборы мэра Собинки. Как полагается, самовыдвиженцем. Самостийность вообще в тренде выборов-2019.

Опубликовать знаменитый ролик Владимира Виноградова 2001 года мы не можем по цензурным соображениям из-за колоритного стиля изложения, но найти его не составит труда. Из краткой справки на сайте облизбиркома известно, что герой из народа родился в 1965 году в поселке Пучеж Ивановской области, в 1991 году окончил владимирский политех, имеет погашенную судимость за растрату и присвоение, до сих пор живет в Собинке и ныне нигде не работает.

Но не спешите делать скоропалительных выводов, Владимир Виноградов совсем не новичок в местной политике. Дядя Вова, как его называют поклонники, в разное время был депутатом Лакинского горсовета и руководил местным водоканалом. Именно этот период в жизни и привел бывшего спецназовца на скамью подсудимых. Экс-руководителя коммунального предприятия признали виновным в растрате и присвоении средств конторы, но суд, учтя немалые заслуги Владимира Виноградова перед родиной, приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей. Как полагается, бывший спецназовец и правдоруб, конечно, свою вину не признал, но и оспаривать приговор не стал. Заплатил штраф и ушел из политики.

В последнее время Владимир Виноградов жил в деревне, записывал ролики для своего YouTube-канала, предавался воспоминаниям, все так же колоритно рассказывал истории из своей удивительной жизни и просто наслаждался каждым прожитым днем. Возвращения героя из народа в политику ничего не предвещало. Но, видимо, успех протестных выборов во Владимирской области прошлого года показал бывшему спецназовцу, что не все потеряно. И теперь Дядя Вова - кандидат на серьезный пост мэра. Народному герою осталось только собрать подписи сторонников и включиться в предвыборную гонку. Тем более, что в конкурентах у бывшего спецназовца пока значился такой же самовыдвиженец - 22-летний бывший студент Александр Гурьев. Кстати, тоже временно безработный.

Пойдет на выборы и нынешняя глава города Елена Карпова. Правда, на этот раз, видимо, не от "Единой России", а таким же самовыдвиженцем. Во всяком случае, крупнейшая политическая партия страны традиционных праймериз в Собинке не проводила. На прошлых выборах 14 сентября 2014 года нынешний мэр города набрала 1407 голосов избирателей (37,83%). Тогда в выборах участвовали семь кандидатов, трое из которых были самовыдвиженцами.

Всего бы этого могло бы и не быть, есть в Собинке удалось провернуть "ковровский трюк" с отменой прямых выборов главы города. Инициатива исходила из руководства Собинского района, опасающегося "протестных" выборов по примеру избрания губернатора Владимирской области в сентябре прошлого года. Но местные депутаты, сплошь единоросы, неожиданно оказались против этой затеи, и прямые выборы в Собинке уцелели. Так что, как минимум в одном из городов Владимирской области точно будет интересная политическая борьба.

КСТАТИ

Прямые выборы мэра 8 сентября предстоят и третьем по величине городе Владимирской области Муроме. На данный момент ни одного кандидата на пост главы города не выдвинуто, но точно известно, что нынешний мэр Евгений Рычков собирается переизбраться в третий раз. КПРФ тоже нашла своего кандидата, им станет один из представителей "Союза советских офицеров". А вот вероятность выдвижения Антона Белякова от "Справедливой России" стремится к нулю. Дело в том, что между начальником из Москвы и местными эсерами тлеет нерешенный конфликт. Видимо, на эти выборы крупная партия уже не имеет серьезных видов.