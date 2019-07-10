Во Владимире высадился «научный десант» МИФИ

Во Владимире в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) два дня будет сплошная физика - от обсуждения атомных реакторов до выяснения, что такое «ядерная медицина». Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и ИЦАЭ 10 и 11 июля высадят там «научный десант».

Два дня для всех, увлеченных физикой, будет много интересного и полезного. Сначала пройдут физические олимпиады для студентов, а с 16.00 до 18.00 прямо там будет работать выездная приемная комиссия: можно будет подать документы на бакалавриат и в магистратуру МИФИ.

10 июля в 14.30 кандидат физико-математических наук, доцент МИФИ Анастасия Фроня в лекции «Современные технологии биомедицины» расскажет, что такое ядерная медицина и как в нашем организме можно использовать нано-зонды. А в 18.30 в научном ток-шоу «Разберем на атомы: маловато будет» кандидат физико-математических наук Юрий Сибирмовский расскажет о нано-конструировании, а Анастасия Львова, учитель русского языка и аспирантка ВлГУ - о том, какие бывают малые литературные формы и чем они отличаются от больших. Научное ток-шоу пройдет в музее науки и человека «Эврика», ул. Большая Московская, д. 11.

11 июля продолжится прием документов в бакалавриат и магистратуру МИФИ, а в 11.00 Юрий Сибирмовский расскажет о связи электроники с химией, физикой и нано-технологиями.

Все лекции бесплатные. Адрес ИЦАЭ во Владимире Октябрьский проспект, д.3.