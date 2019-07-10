2019-07-09T18:15:36+03:00
Общество

На Марьинском полигоне раздавили бульдозерами 50 кило сыра и 5 ящиков фруктов

Вся продукция - так называемая «санкционка»
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Сыр на землеСыр на земле
Изменить размер текста:

В начале июля специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области проверяли магазины и базы города Киржача. Как и следовало ожидать, и там, и там была найдена запрещенная, особо опасная для россиян продукция.

.

.

4 июля в одном из торговых центров Киржача в продуктовых магазинах нашли запрещенный к ввозу «санкционный» сыр. В магазинах продавался сыр 9 сортов, ввезенный из стран Европейского союза: Германии, Голландии, Италии, Польши, Франции и Финляндии. Среди конфиската - деликатесный сыр с плесенью сортов «Дор блю», «Камамбер», «Бри», а также твердый сыр «Рамзес» и мягкий «Филадельфия» - тот, который используют в сливочных роллах. Всего изъяли 56,2 килограмма сыра девяти разных сортов. Весь он был уничтожен на специально приспособленной для этого площадке - прямо в упаковках его раздавили гусеницами бульдозера.

Санкционка ждет своей участи

Санкционка ждет своей участи

А 5 июля специалисты владимирского Россельхознадзора вместе с Владимирской транспортной прокуратурой проверили плодоовощную базу в Киржаче. На мелкооптовом складе, принадлежащем одному из киржачских предпринимателей, обнаружили пять ящиков фруктов - 50 килограммов яблок и 105 килограммов слив. Никакой маркировки на ящиках не было, сопроводительных документов на продукцию, подтверждающие ее происхождение, фитосанитарную безопасность и качество тоже не нашлось. Вся запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и в тот же день уничтожена «механическим способом» на Марьинском полигоне Камешковского района. То есть фрукты тоже раздавили тяжелой техникой прямо в ящиках.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В городе надо драться и за детей бояться, поэтому мы уехали
Так объясняют свои решения молодые энтузиасты, построившие поселок Программистов в Вятской лесной глубинке. Об этом «КП» писала полтора года назад. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы недавно опять побывали в поселке этом
Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить
Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы
Новости 24
Жительница Мурома украла более полумиллиона рублей
Светлана Мельникова: "Мой сын нигде никогда не скрывался"
Экс-глава администрации Гороховецкого района уехал в Дзержинск
Житель Мурома, до смерти забивший деда молотком, отправлен в психбольницу
В Гусь-Хрустальном запретили гей-парад
Во Владимире установили отбойник-убийцу
Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков
В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами
56 килограммов сыра уничтожили бульдозерами во Владимире
На что владимирцы тратят материнский капитал
Владимирский депутат Павел Антов возглавил список богатейших народных избранников Forbes
В Коврове на пожаре спасли человека из задымленной кухни
В Селивановском районе «Иж Ода» врезалась в фуру
Директор департамента строительства и архитектуры Владимирской области подал заявление об отставке
18-летний ковровчанин списал деньги с карты пенсионерки
Лисенок уснул под машиной жительницы Камешковского района
В Коврове при пожаре в квартире пострадал мужчина
Во Владимире начался сезон энтеровирусов
В Гороховце задержан подозреваемый в убийстве, жертва которого год пролежала в реке
«Ростелеком» поддержал День семьи, любви и верности
В Коврове закрыли пять запрещенных сайтов
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела на владельцев "резиновых" квартир
В Радужном нашли энцефалитного клеща
Во Владимире обезболивание при родах стали использовать в 30 раз чаще
Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал "золото" Универсиады-2019
В Гусь-Хрустальном районе мужчину насмерть сбил поезд
Во Владимире мошенник переоформил машину друга на свою знакомую
В Гороховецком районе сестра, заступаясь за брата, набросилась с ножом на местного жителя