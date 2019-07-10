На Марьинском полигоне раздавили бульдозерами 50 кило сыра и 5 ящиков фруктов

В начале июля специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области проверяли магазины и базы города Киржача. Как и следовало ожидать, и там, и там была найдена запрещенная, особо опасная для россиян продукция.

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4 июля в одном из торговых центров Киржача в продуктовых магазинах нашли запрещенный к ввозу «санкционный» сыр. В магазинах продавался сыр 9 сортов, ввезенный из стран Европейского союза: Германии, Голландии, Италии, Польши, Франции и Финляндии. Среди конфиската - деликатесный сыр с плесенью сортов «Дор блю», «Камамбер», «Бри», а также твердый сыр «Рамзес» и мягкий «Филадельфия» - тот, который используют в сливочных роллах. Всего изъяли 56,2 килограмма сыра девяти разных сортов. Весь он был уничтожен на специально приспособленной для этого площадке - прямо в упаковках его раздавили гусеницами бульдозера.

Санкционка ждет своей участи

А 5 июля специалисты владимирского Россельхознадзора вместе с Владимирской транспортной прокуратурой проверили плодоовощную базу в Киржаче. На мелкооптовом складе, принадлежащем одному из киржачских предпринимателей, обнаружили пять ящиков фруктов - 50 килограммов яблок и 105 килограммов слив. Никакой маркировки на ящиках не было, сопроводительных документов на продукцию, подтверждающие ее происхождение, фитосанитарную безопасность и качество тоже не нашлось. Вся запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и в тот же день уничтожена «механическим способом» на Марьинском полигоне Камешковского района. То есть фрукты тоже раздавили тяжелой техникой прямо в ящиках.