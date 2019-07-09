2019-07-09T16:02:48+03:00
Общество

Владимир Сипягин предлагает благоустроить заброшенный парк у ДДЮТ во Владимире в рамках нацпроекта

Поделиться:
Парк у ДДЮТПарк у ДДЮТФото: Яндекс. Карты
Изменить размер текста:

Губернатор Владимир Сипягин предложил главе администрации города Владимира Андрею Шохину включить парк у Дворца детского (юношеского) творчества в перечень для рейтингового голосования в 2020 году с целью его благоустройства в рамках госпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципалитетам на реализацию программ формирования комфортной городской среды, отбор общественных территорий для благоустройства в рамках программы в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. человек проводится жителями посредством рейтингового голосования.

«В адрес администрации области регулярно поступают обращения от жителей города Владимира по благоустройству парка у Дворца детского (юношеского) творчества. Кроме того этот вопрос поднимался жителями на массовом субботнике 20 апреля и на Арт-субботнике 18 мая 2019 года», – говорится в письме Владимира Сипягина.

Как сообщалось ранее, в ходе апрельского субботника Губернатором было принято решение, не дожидаясь масштабного благоустройства запущенного парка, навести в нём элементарный порядок: засыпать дорожки мелким щебнем, установить лавочки и мусорные контейнеры. Этим в ближайшее время займутся представители социально ответственного бизнеса, они же возьмут на себя вывоз мусора из контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить
Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы
Новости 24
Жительница Мурома украла более полумиллиона рублей
Светлана Мельникова: "Мой сын нигде никогда не скрывался"
Экс-глава администрации Гороховецкого района уехал в Дзержинск
Житель Мурома, до смерти забивший деда молотком, отправлен в психбольницу
В Гусь-Хрустальном запретили гей-парад
Во Владимире установили отбойник-убийцу
Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков
В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами
56 килограммов сыра уничтожили бульдозерами во Владимире
На что владимирцы тратят материнский капитал
Владимирский депутат Павел Антов возглавил список богатейших народных избранников Forbes
В Коврове на пожаре спасли человека из задымленной кухни
В Селивановском районе «Иж Ода» врезалась в фуру
Директор департамента строительства и архитектуры Владимирской области подал заявление об отставке
18-летний ковровчанин списал деньги с карты пенсионерки
Лисенок уснул под машиной жительницы Камешковского района
В Коврове при пожаре в квартире пострадал мужчина
Во Владимире начался сезон энтеровирусов
В Гороховце задержан подозреваемый в убийстве, жертва которого год пролежала в реке
«Ростелеком» поддержал День семьи, любви и верности
В Коврове закрыли пять запрещенных сайтов
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела на владельцев "резиновых" квартир
В Радужном нашли энцефалитного клеща
Во Владимире обезболивание при родах стали использовать в 30 раз чаще
Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал "золото" Универсиады-2019
В Гусь-Хрустальном районе мужчину насмерть сбил поезд
Во Владимире мошенник переоформил машину друга на свою знакомую
В Гороховецком районе сестра, заступаясь за брата, набросилась с ножом на местного жителя