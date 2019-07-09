Владимир Сипягин предлагает благоустроить заброшенный парк у ДДЮТ во Владимире в рамках нацпроекта

Губернатор Владимир Сипягин предложил главе администрации города Владимира Андрею Шохину включить парк у Дворца детского (юношеского) творчества в перечень для рейтингового голосования в 2020 году с целью его благоустройства в рамках госпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципалитетам на реализацию программ формирования комфортной городской среды, отбор общественных территорий для благоустройства в рамках программы в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. человек проводится жителями посредством рейтингового голосования.

«В адрес администрации области регулярно поступают обращения от жителей города Владимира по благоустройству парка у Дворца детского (юношеского) творчества. Кроме того этот вопрос поднимался жителями на массовом субботнике 20 апреля и на Арт-субботнике 18 мая 2019 года», – говорится в письме Владимира Сипягина.

Как сообщалось ранее, в ходе апрельского субботника Губернатором было принято решение, не дожидаясь масштабного благоустройства запущенного парка, навести в нём элементарный порядок: засыпать дорожки мелким щебнем, установить лавочки и мусорные контейнеры. Этим в ближайшее время займутся представители социально ответственного бизнеса, они же возьмут на себя вывоз мусора из контейнеров.