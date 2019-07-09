Возбуждено уголовное дело по факту гибели грудного ребенка и его матери в ДТП под Владимиром

Страшная авария на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошла 30 мая после сильного дождя. На скользкой дороге водитель иномарки «Chevrolet Lacetti» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль «ВАЗ-2115». В результате — трое погибших: водитель»ВАЗа», сидевшая рядом с ним родственница и ее малыш 2018 года рождения, находившийся на заднем сиденье. Водитель «Chevrolet» и его пассажир не пострадали.

В ДТП чудом остались живы двое других пассажиров «ВАЗа» - жена погибшего водителя и их маленькая дочка. Они с травмами попали в больницу.

Близкая подруга семьи погибшего сообщила нам, что водитель «Chevrolet Lacetti» до сих пор находится на свободе. А в пресс-службе УМВД по Владимирской области говорят, что выводы о виновности нужно делать после расследования. Сейчас возбуждено уголовное дело лишь по факту ДТП.

- Возбуждено уголовное дело не в отношении определенного лица, а по факту. В рамках расследования будет выясняться, кто на чем ехал, в какую сторону и кто виноват, - рассказали в пресс-службе ведомства.