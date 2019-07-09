2019-07-08T17:51:52+03:00
Общество

Билеты в троллейбусах подорожают лишь на рубль

Теперь разница между автобусом и «рогатым» увеличится
Алексей СУХОВ
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- 22 рубля, молодой человек- 22 рубля, молодой человекФото: Ольга МАКАРОВА
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Как известно, в июле во Владимире подорожает проезд. Департамент цен и тарифов разрешил поднять стоимость билетов на 2 рубла - до 23 рублей в троллейбусах и до 24 в автобусах. Но проезд в троллейбусах в итоге подорожает лишь на рубль, до 22 рублей.

Инициатива исходит от самого «Владимирпассажиртранса». При этом компания не стала снижать ограничивать цену проезду в автобусах 24-го маршрута, хотя он также принадлежит «Владимирпассажиртрансу» - там билет подорожает на 2 рубля.

Разница в тарифе между автобусами и троллейбусами в два рубля — это уже ощутимо для части населения Владимира. Так что резон в таком решении есть - многие пассажиры теперь предпочтут троллейбус автобусу (там, где он есть). Подтвердить или опровергнуть это во «Владимирпассажиртрансе» нам отказались. В мэрии также «открестились» от ценовой политики «Владимирпассажиртранса».

- Хотя компания и является муниципальным предприятием, ценовую политику компания проводит самостоятельно, - ответили в пресс-службе мэрии. - Поэтому мы не можем комментировать их действия. Однако, чем меньше тариф, тем лучше для людей.

Достаточно странно, что такое решение было принято без согласования с мэрией - ведь выпадающие доходы в итоге компенсируются из городского бюджета, предприятие-то муниципальное. При этом городские чиновники в очередной раз подчеркнули, что само решение о повышение тарифов принималось «белым домом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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