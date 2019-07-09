Владимирцам разрешили не ставить счетчики газа

В последнее время во Владимире по домам стали ходить так называемые «газовщики», которые выдают себя за представителей некой «газовой службы», а иногда и якобы «Газпрома». Они предлагают установку счетчиков газа и утверждают, что если счетчики не поставить - это грозит штрафами и повышением тарифа. Многие жители верят, тем более, что не так давно всех настоятельно принуждали заключать договоры на техобслуживание газового оборудования, а со счетчиками воды ситуация похожая: для тех, кто не поставил приборы учета, введен повышающий коэффициент, который постоянно растет.

Однако в данном случае все не так. Как говорили в мультике про Карлсона: «Э, да это жулики!»

В городской администрации Владимира по информации ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» разъяснили правила установки счетчиков газа в квартирах. Оказывается, при наличии в квартире только газовой плиты и газовой колонки счетчик устанавливать не обязательно! Все объявления и письма, где за неустановку счетчика обещают кары - это мошенничество.

Согласно действующей редакции Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ от 13.07.2015 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» оборудовать квартиры приборами учета обязаны только те потребители, которые используют газ для отопления (при условии, что суммарный объем потребления газа по техническим характеристикам установленных газовых приборов составляет более 2 кубических метров в час). Таких квартир во Владимире считанные единицы.

Во всех остальных случаях установка счетчиков газа не является обязательной. Никаких штрафов, изменения тарифов и прочих санкций для тех, кто не поставил счетчик, не предусмотрено!

Разумеется, на добровольной основе счетчик поставить можно. Но это обязательно должна делать организация, имеющая лицензию на данный вид работ, лучше всего вызывать тех, кто обслуживает газовое оборудование в вашей квартире. Стоимость установки счетчика - от 2 до 5 тысяч рублей.