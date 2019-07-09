День Петра и Февронии Муромских: венок из искусственных ромашек – 500 рублей, букет полевых – 100

В этому году главный российский праздник семей и влюбленных пар состоялся 6 июня. На родине благоверных Петра и Февронии, супружеская жизнь которых стала примером крепких семейных уз, с самого утра собрались десятки тысяч туристов и гостей, несмотря на то, что небо было затянуто тучами (те, кто часто приезжает на праздник шутят, что дождь в День любви, семьи и верности - традиция).

В этом году на праздник потратили больше 10 миллионов рублей. На эти деньги центр Мурома украсили многочисленными интерактивными площадками, так или иначе связанными с темой свадьбы и семейной жизни.

На улицах Ленина и Советской развернулась «Улица мастеров» с выставкой-продажей изделий ремесленников из разных уголков страны. Всего в этом году со своими товарами приехали 800 мастеров. В этом году на прилавках можно было найти много свадебной атрибутики, например, открыток и пригласительных на свадьбу и бокалов для молодоженов. Самыми популярными у туристов уже по традиции были венки из искусственных ромашек. При этом, цены на них стали выше, чем в прошлом году. Если купить венок из крупных ромашек в 2018-м можно было за 300-350 рублей, то в этом году они подорожали до 500 рублей.

Купить на празднике можно было и живые цветы: крупные полевые ромашки по 100 рублей за небольшой букет, мелкие – по 50 рублей.

Еще одним «ходовым» товаром стали дождевики, которые некоторые продавцы предусмотрительно привезли на продажу.

Больше всего зрителей собрала интерактивная площадка «Свадьбы народов мира». Вся улица Московская была занята фотозонами, стилизованными под брачную церемонию разных стран и не только. Гости праздничного Мурома могли вспомнить, как проходила свадьба в СССР и сфотографироваться у «шестерки» с резиновым пупсом на капоте, попозировать для снимка, сев на сани около юрты, вокруг которой весело танцевали чукчи, обещавшие, мол, «увезу тебя я в тундру». Тут же примеряли гигантские кломпены - традиционные голландские башмачки. Можно было даже почувствовать себя героем фильма «Кавказская пленница», сев советский мопед, в прицепе которого лежала кукла в человеческий рост, завернутая в ковер.

Самым популярным развлечением на этой площадке стал зажигательный концерт шотландских волынщиков, который под овации зрителей играли «Шизгару» (так называли жители советского союза песню «Venus» группы Shocking Blue), хиты «ABBA» и другие известные композиции.

Днем в доме культуры 1100-летия города Мурома состоялось награждение семейных пар-долгожителей, которые рука об руку прожили в браке больше 25 лет. Медали «За любовь и верность» вручал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.

Вечером на набережной Оки состоялся трехчасовой концерт звезд российской эстрады. Ведущими мероприятия в этом году стали Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова. На сцену вышли Лариса Долина, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Зара, Жасмин, Александр Иванов и многие другие. Почетным гостей праздника стала президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, которая в свое время поддержала инициативу проведения Дня любви семьи и верности.

Праздник завершился красочным фейерверком.