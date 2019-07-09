2019-07-08T17:32:26+03:00
Общество

День Петра и Февронии Муромских: венок из искусственных ромашек – 500 рублей, букет полевых – 100

В Муроме отметили 12-й по счету День любви, семьи и верности
Алена Андрианова
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Нарядная "Лада" на празднике Дня любви, семьи и верностиНарядная "Лада" на празднике Дня любви, семьи и верностиФото: Алена Андрианова
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В этому году главный российский праздник семей и влюбленных пар состоялся 6 июня. На родине благоверных Петра и Февронии, супружеская жизнь которых стала примером крепких семейных уз, с самого утра собрались десятки тысяч туристов и гостей, несмотря на то, что небо было затянуто тучами (те, кто часто приезжает на праздник шутят, что дождь в День любви, семьи и верности - традиция).

. Фото: Алена Андрианова

.Фото: Алена Андрианова

В этом году на праздник потратили больше 10 миллионов рублей. На эти деньги центр Мурома украсили многочисленными интерактивными площадками, так или иначе связанными с темой свадьбы и семейной жизни.

На улицах Ленина и Советской развернулась «Улица мастеров» с выставкой-продажей изделий ремесленников из разных уголков страны. Всего в этом году со своими товарами приехали 800 мастеров. В этом году на прилавках можно было найти много свадебной атрибутики, например, открыток и пригласительных на свадьбу и бокалов для молодоженов. Самыми популярными у туристов уже по традиции были венки из искусственных ромашек. При этом, цены на них стали выше, чем в прошлом году. Если купить венок из крупных ромашек в 2018-м можно было за 300-350 рублей, то в этом году они подорожали до 500 рублей.

Купить на празднике можно было и живые цветы: крупные полевые ромашки по 100 рублей за небольшой букет, мелкие – по 50 рублей.

Еще одним «ходовым» товаром стали дождевики, которые некоторые продавцы предусмотрительно привезли на продажу.

. Фото: Алена Андрианова

.Фото: Алена Андрианова

Больше всего зрителей собрала интерактивная площадка «Свадьбы народов мира». Вся улица Московская была занята фотозонами, стилизованными под брачную церемонию разных стран и не только. Гости праздничного Мурома могли вспомнить, как проходила свадьба в СССР и сфотографироваться у «шестерки» с резиновым пупсом на капоте, попозировать для снимка, сев на сани около юрты, вокруг которой весело танцевали чукчи, обещавшие, мол, «увезу тебя я в тундру». Тут же примеряли гигантские кломпены - традиционные голландские башмачки. Можно было даже почувствовать себя героем фильма «Кавказская пленница», сев советский мопед, в прицепе которого лежала кукла в человеческий рост, завернутая в ковер.

Самым популярным развлечением на этой площадке стал зажигательный концерт шотландских волынщиков, который под овации зрителей играли «Шизгару» (так называли жители советского союза песню «Venus» группы Shocking Blue), хиты «ABBA» и другие известные композиции.

. Фото: Алена Андрианова

.Фото: Алена Андрианова

Днем в доме культуры 1100-летия города Мурома состоялось награждение семейных пар-долгожителей, которые рука об руку прожили в браке больше 25 лет. Медали «За любовь и верность» вручал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.

Вечером на набережной Оки состоялся трехчасовой концерт звезд российской эстрады. Ведущими мероприятия в этом году стали Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова. На сцену вышли Лариса Долина, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Зара, Жасмин, Александр Иванов и многие другие. Почетным гостей праздника стала президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, которая в свое время поддержала инициативу проведения Дня любви семьи и верности.

Праздник завершился красочным фейерверком.

. Фото: Алена Андрианова

.Фото: Алена Андрианова

Шоу вел известный певец и композитор Игорь Николаев Фото: Алена Андрианова

Шоу вел известный певец и композитор Игорь НиколаевФото: Алена Андрианова

ИСТОЧНИК KP.RU

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