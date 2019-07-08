Губернатор не подписал «закон раздора» о межбюджетных субсидиях

Когда в конце июня депутаты Законодательного собрания решили забрать у губернатора право на распределения субсидий муниципалитетам, сразу стало ясно, что история просто так не закончится. И действительно, Владимир Сипягин 8 июля вернул проект закона обратно в ЗС без своей подписи.

Депутаты хотят прозрачности

При этом губернатор предлагает либо принять закон с его правками, либо собрать согласительную комиссию для выработки текста закона.

Напомним, что изначально проект был предложен фракцией «Единая Россия». Депутаты утверждали, что сейчас распределение субсидий не прозрачно. В итоге, у муниципальных властей регулярно возникают вопросы: почему им не достались деньги на те или иные статьи расходов.

Очевидно, что речь идет о противостоянии властей региона и властей одного конкретного города - Владимира. Владимирская мэрия регулярно обвиняла Владимира Сипягина в том, что областной центр ставят в заранее невыгодную ситуацию с субсидиями. Дескать, их готовы дать (речь о 113 миллионах рублей), но только после того, как дефицит бюджета снизится до 5 процентов. А это крайне сложно сделать.

При этом на июньском заседании Заксобрания заместитель председателя департамент по бюджетной и налоговой политике Максим Васенин, рассказывая о бюджете области на 2018 год, коснулся темы этих 113 миллионов.

- Это «подарок, рука помощи», так как городу эти деньги в принципе не полагаются, - сказал он. - Что касается разговоров про то, что Владимир — крупнейший налогоплательщик в нашей области, то давайте подумаем вот о чем: на территории Владимира зарегистрированы офисы крупных компаний (как региональных, так и филиалов федеральных). Они работают по всей области, но платят налоги по месту регистрации офисов - во Владимире. Почему же город считает эти налоги только своими? Так что не стоит жонглировать цифрами.

Тогда же официальный заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко попросил депутатов не торопиться и принять законопроект лишь в первом чтении, чтобы за месяц вместе доработать его. Но депутаты приняли закон. И в итоге теперь он возвращается обратно.

Губернатор хочет понимать условия

Суть правок губернатора в том, что областные власти хотят по максимуму сохранить прежний формат распределения субсидий.

Во-первых, Владимир Сипягин пишет, что «в принятом депутатами Законе области отсутствуют цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам». Проще говоря, при новой системе распределения все также будет не прозрачно.

Кроме того, Владимир Сипягин предлагает следующее: по новому закону распределяются все субсидии, кроме тех, что распределяются на конкурсной основе, а также субсидий за счёт резервного фонда администрации Владимирской области и межбюджетных трансфертов из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. А таких много, так что область по-прежнему будет держать большой кусок финансового пирога в своих руках.

Теперь ответ за Заксобранием. Однако вряд ли депутаты в большинстве своем будут готовы принять правки от губернатора. А это означает, что законопроект не утвержден и откладывается на неопределенный срок. Пока «белому дому» этого точно достаточно.