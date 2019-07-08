В Александрове прошел гала-концерт фестиваля «Живи, родник!»

Фестиваль народных культур «Живи, родник!», помогающий представителям разных общин лучше узнать и понять друг друга, в восьмой раз прошел под небом Александрова. В этом году яркий праздник, наполненный рассказами об особенностях разных культур, песнями и танцами, прошел в новом, расширенном формате благодаря победе в конкурсе социальных проектов фонда «Эколайн Будущее», который активно поддерживает социально значимые проекты александровцев. Фестиваль народов, живущих в Александровском районе, одержал победу на втором грантовом конкурсе фонда и получил сто тысяч рублей, которые помогли каждому народу подробнее познакомить со своей культурой жителей и гостей города.

- Поддержка фонда «Эколайн Будущее» позволила нам для каждого народа выделить свой день и целый месяц у нас проходили Дни национальных культур – таджикской, армянской, татарской, корейской, русской и казачьей, во время которых артисты и гости фестиваля знакомились с фольклором и узнавали новое, - рассказала заведующая отделом ДК «Юбилейный» Татьяна Чигарева.

Ансамбль Сударушка любят и ценят далеко за пределами районаФото: Ирина Мальцева

Хоровод народных культур

На гала-концерте, прошедшем на сцене ДК «Юбилейный» 6 июля, в красочном хороводе встретились все народы-участники фестиваля, чьи номера заставили зрителей смеяться, грустить и восторженно аплодировать. На заключительном концерте большие и маленькие артисты в традиционных костюмах разных народов постарались с помощью песен и танцев передать любовь к родине, рассказать об обычаях и традициях предков, передать страсть, тоску, нежность и мечты, которые удивительно похожи у разных культур.

- Мы очень благодарны всем за этот замечательный проект, который так талантливо, с душой воплотили в жизнь авторы и артисты. Глядя на концерты, которые прошли в рамках этого фестиваля, я поражалась, как многое нас всех объединяет. Через песни и танцы легче приобщиться к другой культуре, принять ее, понять людей, - отметила исполнительный директор фонда социальных инициатив «Эколайн Будущее» Елена Каниболоцкая.

Мастер-класс по ткачеству привлек много участниковФото: Ирина Мальцева

Гостям фестиваль «Живи, родник!» помог больше узнать о традициях других национальностей, услышать незнакомые прежде певучие языки других народов и, пусть пока только на фотографиях, увидеть далекие страны и гору Арарат.

- Я практически ничего не знала о Корее и только на этом фестивале я впервые увидела корейские танцы, не похожие ни на какие другие, и услышала их национальные песни. Даже не понимая слов, можно догадаться, что они поют о грусти, любви, нежности… Спасибо «Живи, родник!» - без него я бы вряд ли познакомилась с корейской культурой, - призналась жительница Александрова Анна Савельева.

Главный праздник

«Живи, родник!» стал для многих участников главным праздников в году, ведь он помогает не только с помощью искусства рассказать о своем народе, но и больше узнать о своих соседях, обменяться опытом и набраться вдохновения для новых свершений.

На сцене собрались представители разных национальностейФото: Ирина Мальцева

- Для нас это уникальный опыт, спасибо за этот фестиваль, ведь это возможность показать себя, рассказать о важных праздниках и традициях, это стимул развиваться, чтобы в следующем году показать новые номера, это возможность рассказать нашим детям о древних культурах, - призналась Рушания Халилова, приехавшая на концерт с внучкой и исполнившая на гала-концерте лирическую композицию на певучем татарском языке.

Праздничный концерт собрал не только жителей Александровскогог района, но и соседних областей. Владислав Шаган, сыгравший на древнем инструменте – хумусе или варгане, известном большинству народов мира, приехал на фестиваль из Москвы. Он уверен, что каждый человек должен знакомиться с разными культурами мира, ведь только это поможет создать социокультурное общество.

На фестивале для всех желающих проводили мастер-классыФото: Ирина Мальцева

- «Живи, родник!» - это особенный и очень важный фестиваль, который не только объединяет людей, но и показывает всю красоту разных культур, - отметил он.

Участники фестиваля надеются встретиться на той же сцене через год и снова собраться в дружном многонациональном хороводе.

Русские, болгары, татары и другие народы объединились на фестивале Живи, родник!Фото: Ирина Мальцева

Рушания Халилова с внучкой познакомили гостей фестиваля с татарскими песнями и танцамиФото: Ирина Мальцева

Со сцены звучали народные лиричные песниФото: Ирина Мальцева