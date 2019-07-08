В Александрове появился «Остров Увлеченности и Надежды»

Идея дать ребятам возможность поближе пообщаться с природой, научиться навыкам, которые помогут в лесу, и помочь им увидеть костер родилась у сотрудников «Александровского комплексного центра социального обслуживания населения» давно, а год назад на территории центра появилась спортивная детская площадка будущего «Острова Увлечения и Надежды». Этим летом, благодаря поддержке фонда социальных инициатив «Эколайн Будущее» и выигранному гранту, удалось сделать удивительный уголок еще удобнее и интереснее для ребят.

Окно в природу

Торжественное открытие обновленного «Острова Увлечения и Надежды», на которое пришли и подопечные центра вместе с родителями, и представители фонда, состоялось 5 июля.

- Это замечательное событие, важное для многих. Этот проект больше всех тронул сердце комиссии нашего фонда, ведь это огромный труд, направленные на помощь детям с особыми потребностями. Примечательно, что вы не только использовали средства гранта, но и нашли других неравнодушных людей, готовых помочь, привлекли волонтеров… Сегодня наш общий праздник, - отметила исполнительный директор фонда «Эколайн Будущее» Елена Каниболоцкая.

Благодаря поддержке фонда у детей появился настоящий остров с экологической тропой с вымощенными плиткой дорожками, по которым удобно передвигаться на колясках, лавочками, где можно отдохнуть, удобными пандусами и забором, с помощью художников превратившийся в зеленый лес.

- У многих из наших подопечных нет возможности поехать в лес, пойти в поход, а мы хотим дать им возможность окунуться в природу, увидеть и узнать что-то новое. Ребята здесь учатся практическим навыкам – как ориентироваться в лесу, как оказать первую помощь при переломе, как правильно забинтовать рану, как узнать, где какая сторона света, пробуют распознавать следы зверей. И, конечно же, для них это шанс найти новых друзей, поэтому наше путешествие по острову завершится посиделками у костра и чаепитием. Большое спасибо фонду «Эколайн Будущее», который берет на себя такую ответственность и делает все, чтобы наш город стал еще краше, а нашим детям жить было лучше и интереснее. Надеюсь, наш «Остров Увлечения и Надежды» будет и дальше расти и развиваться, - призналась заместитель директора «Александровского комплексного центра социального обслуживания населения» Татьяна Колесникова.

Вместе с детьми в увлекательное путешествие отправятся и взрослыеФото: Ирина Мальцева

Праздник надежды

Для ребят путешествие на остров и возможность прикоснуться к природе стало настоящим приключением. Тридцать пять детей разных возрастов, разбившись на четыре отряда, прошли экологической тропой «Юный следопыт»: «плыли» по реке из голубых незабудок, изучали повадки лесных зверей, бинтовали друг друга, учились ориентироваться по карте и определять время по солнцу, и даже сажали туи, на каждой из которых появились таблички с именами маленьких садоводов. А сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области развели для ребят и их родителей настоящий костер, собравшись вокруг которого гости «Острова Увлечения и Надежды» пели пени под гитару. От удивительно путешествия в восторге были не только юные следопыты, но и их родители.

- Не все из особенных деток видели настоящий костер или учились ориентироваться по солнцу, очень здорово, что придумывают такие интересные и необычные праздники, которые помогают нашим мальчикам и девочкам увидеть и узнать что-то новое. Даже если кто-то из особенных детей не во всем может участвовать, он это видит со стороны и разделяет общую радость, чувствует себя счастливым, - считает Елена Наманюк, мама тринадцатилетних близнецов Альвины и Виолетты.

И действительно, Алексей, вынужденный передвигаться на инвалидной коляске, наслаждался праздником не меньше других детей, разрешил наложить себе шину и с помощью волонтера легко превратился в человека-паука.

- Нам очень понравился этот праздник, очень интересно! Это удовольствие не только для детей, но и для родителей. Наш Леша любит костры, смотреть на огонь и для него возможность побывать на таком празднике – настоящий подарок, он его очень ждал, - призналась его мама София Андронова.