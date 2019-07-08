Средний чек владимирца при покупке по карте - 691 рубль

Жители Владимирской области постепенно отказываются от налички. Многие уже выходят из дома, вообще не имея в кармане бумажных денег - максимум мелочь на проезд. А у некоторых нет и такого - в половине владимирских автобусов и троллейбусов оплатить проезд возможно через терминал по карте.

- Ежегодное увеличение количества и объемов транзакций, совершаемых с использованием платежных карт, объясняется удобством и надежностью этого средства платежа, а также привлекательностью для потребителя с точки зрения дополнительных бонусов и различных программ лояльности банков, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Это подтверждается статистикой, предоставленной владимирским отделением Банка России. В первом квартале 2019 года жители Владимирской области расплатились картами 60 миллионов раз - общая сумма покупок почти 110 миллиардов рублей. При этом по картам платят все более мелкие суммы: количество операций возросло на 35%, а их объем – только на 20%.

Чаще всего картами платят в магазинах за покупки или оплачивают услуги: от билетов в музеи до доставки пиццы. Средняя сумма одного платежа по карте - 691 рубль. Это, кстати, единственный параметр, касающийся оплаты картами, который уменьшился с прошлого года - на 18 рублей.

При этом наличка из оборота все-таки не выходит окончательно: в регионе установлено больше полутора тысяч банкоматов, и все они используются. Причин неугасающей любви к наличным деньгам несколько. Во-первых, это сезонный всплеск: народ покупает овощи, грибы и ягоды на уличных рынках, а у бабушек, продающих чернику и огурцы, пока терминалов для оплаты картой нет. Во-вторых, некоторые не доверяют платежным картам, начитавшись страшилок про то, как мошенники списывают с них деньги незаметно для обладателя. Это, конечно, так - в криминальной статистике владимирской полиции случаи карточных мошенничеств встречаются. Но обычных краж, когда похищены наличные деньги (из кармана или из квартиры) - гораздо больше.

И, наконец, не хочется подозревать наших земляков в нарушении закона, но вполне реальны ситуации, когда наличкой платят, чтобы избежать налогов. Например, люди, сдающие квартиру или работающие как предприниматели, но без регистрации, часто просят не переводить им на карту, а платить наличными.

ЦИФРЫ

На данный момент во Владимирской области выпущено около 2,1 миллионов пластиковых карт. Это практически столько же, сколько было в прошлом году. А вот количество национальных карт «Мир» выросло за год на 77% и составило 481 тысячу.