Во Владимире за три месяца задержали 80 детей, которые гуляли ночью без взрослых

Почти все родители знают, что после 23.00 летом и 22.00 зимой детей и подростков нельзя пускать даже в магазин. Но в жизни всякое бывает - на дне рождения задержался, в кино на поздний сеанс пошел, с друзьями загулялся. А потом раздается звонок: «Мам, меня задержала полиция. Я домой шел, но меня остановили. Что делать?». Родители впадают в панику и не знают, что ответить.

- Ребенку, если его остановила полиция, обязательно нужно тут же позвонить родителям и все рассказать. На это у него есть право. Если дом находится недалеко, мама и папа могут прийти за ним сами прямо на место. Или же ребенка увозят в отделение полиции, куда также вызываются родители или опекуны. С ребенком в это время беседует инспектор ПДН. И в том, и в другом случае на представителя несовершеннолетнего составляется протокол об административном правонарушении. Потом он передается в комиссию по делам несовершеннолетних, а она уже решает: накладывать штраф или просто предупредить, - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Родителям в такой ситуации в первую очередь нужно как можно скорее приехать в полицию, если ребенка все же забрали.

- Также несовершеннолетнего сотрудники полиции могут сами отвезти домой и составить протокол. Но тут все зависит от ситуации, - добавляют в пресс-службе.

Любимые места несовершеннолетних для ночных прогулок — парки и клубы. Только за три месяца весны и лета во Владимире задержано после 23 часов 80 детей. Получается, что почти каждый день ловят по одному ребенку. И не все «задержались в магазине», некоторых останавливают нетрезвыми. Правда, точно установить, был ли подросток пьян или «под кайфом», можно только с согласия родителей. Заставить несовершеннолетнего пройти освидетельствование на состояние опьянения в полиции никак не могут.

- Несовершеннолетних могут проверить только с согласия родителей. И на алкогольное, и на наркотическое опьянения. Как водители отказываются от прохождения медосвидетельствования, так и законные представители детей могут отказаться от экспертизы. Когда мы разговариваем с ребятами, всегда объясняем, чтобы не давали никаких показаний без родителей и ничего не подписывали, - сказал Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка по Владимирской области.

А если никаких доказательств нет — имеется в виду экспертиза на опьянение — значит, родителей и ребенка отпускают только с одним протоколом за нарушение комендантского часа.

КОНКРЕТНО

По закону с 22.00 до 6.00 зимой и с 23.00 до 6.00 летом детям до 18 лет запрещается выходить из дома без взрослых. Доставляют полицейские в отделение даже тех детей, которые выходят вынести мусор в поздний час. В отделении проводится проверка, состоят ли несовершеннолетний и его родители на учете в полиции или психоневрологических учреждениях, а также, когда есть основания полагать, что ребенок находится в алкогольном или наркотическом опьянении, берут анализы, но только с разрешения родителей.