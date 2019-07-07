За четыре года рождаемость во Владимирской области упала на 20 процентов

Число детей, родившихся во Владимирской области, падает уже пятый год. Причем как в абсолютных цифрах, так и в относительных (число новорожденных на 1000 населения). Причина очевидна - кризис, накрывший страну в 2014 году, никуда не уходит, и люди не только становятся беднее, но и теряют уверенность в будущем. А первый признак того, что семья не уверена в будущем благополучии - отказ от рождения ребенка.

В канун дня Петра и Февронии - праздника любви, семьи и верности - Владимирстат подсчитал, как у нас обстоят дела с самым главным, что есть в семье, с рождением детей. И выводы не радужные.

Если с 2003 по 2015 годы рождаемость во Владимирской области неуклонно росла - число новорожденных на 1000 жителей региона за этот период выросло на четверть, то начиная с 2016 года рожать стали все меньше. За четыре года рождаемость упала на 25%.

В абсолютных цифрах это выглядит так:

2014 год – 15,8 тысячи младенцев,

2015 год –16,2,

2016 год - 15,7,

2017 год – 13,4,

в 2018 год – 12,7 тысячи.

Как видим, детей, зачатых в благополучном 2014 году и рожденных в 2015, еще много. А вот дальше - все меньше и меньше...

Основная причина, надо думать, финансовая - никаких катаклизмов и экологических катастроф в регионе за пять лет не случилось. Просто детей стало не на что кормить.

Есть, конечно, материнский капитал - больше 450 тысяч рублей, но тратить его можно ограниченно. Если у семьи есть квартира - то вообще непонятно на что. Есть областной семейный капитал, который выплачивается при рождении третьего ребенка - 60776 рублей. Но это один раз, а траты на ребенка постоянные. А вот детские пособия в регионе такие, что, как говорила предыдущий губернатор, «обнять и плакать» - после полутора лет на ребенка платят 433 рубля, причем и эти деньги платят только малоимущим семьям. Кстати, на данный момент в малоимущих семьях растет каждый третий ребенок - 100 тысяч детей в регионе из 250 тысяч получают такое пособие.

В общем, все упирается в деньги. Ситуация, когда женщина не рожала, потому что не нашла достойного супруга, ушла в прошлое. Уже несколько лет примерно 20% младенцев во Владимире рождаются вне брака. И только в 40% случаев отцы добровольно признают свое «авторство», остальные женщины имеют официальный статус матери-одиночки. Им, кстати, платят «повышенное» пособие - 866 рублей в месяц.

КСТАТИ

По данным последней переписи населения (2010 год) одного ребенка родили 34,4% женщин, двух – 37,1%, трех- 6,7%, четырех – 1,4 %, пять и более – 1,1%, не родили ни одного ребенка - 19,3%.