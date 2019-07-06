На выставке искусства Северной Кореи плоды народного творчества можно купить

Что мы знаем об искусстве Северной Кореи? Как оказалось, ровным счетом ничего. От скромной афиши выставки "Современного прикладного искусства КНДР" лично я ждал традиционных картин трудовых подвигов и свершений доблестного народа хранителей светлых идей Чухче. Однако во Владимир посольство КНДР привезло вручную вышитых цветастых тигров и белых лебедей, фарфоровые вазочки и панно из речных ракушек, кукол в шелках с румяными лицами и, разумеется, массу листовок, книг и буклетов.

- Корейский народ создал искусство по своим вкусам, чтобы получать максимальное удовольствие от картин. - рассказал представитель посольства КНДР по выставкам Пак Чхан Рен . - Тигр - символ нашей мощи, лебедь - добрый хранитель семьи. Народ Кореи очень трудолюбивый, все эти картины вышивают женщины, мужчины не могут.

У каждой картины, кроме названия указан ценник, цены кусаются. За большое панно с приморским пейзажем "Волна Хэчьибо" придется выложить 516 тысяч рублей. Господин Пак Чхан Рен не без удовольствия рассказал, что эту работу мастерица вышивала больше года. Есть панно подешевле и поменьше размером. Например, картину с каменным замком в парке можно купить за 12 тысяч рублей. Для тех, кому такие вещи совсем не по карману, на стендах стоят маленькие фарфоровые вазочки, симпатичные куклы и книги. Простенькая вышивка обойдется в 600 рублей, а вот вазочки под масла стоят около 10 тысяч рублей.

Руководивший выставкой господин Пак Чхан Рен рассказал, что в Северной Корее работает единственный в мире институт вышивки. Так что все панно, привезенные во Владимир, сделаны дипломированными специалистами. Чтобы показать посетителям искусство мастериц, господин Пак Чхан Рен даже перевернул одну из картин обратной стороной.

Северокорейцы не были бы северокорейцами, если кроме красивых панно с тиграми не привезли тонну агитброшюр, собрания сочинений Ким Ир Сена и несколько видов биографий национального лидера. Внешне они выглядят точь-в-точь как собрание сочинений Иосифа Сталина 30-ых годов: строгий внешний вид, отличный переплет, фотография автора на фронтисписе. Зато нет никаких выходных данных и неизвестно, сколько все это стоит. Все книги на русском языке, написаны традиционным узнаваемым северокорейским штилем. Кстати, книжки не первой свежести. Мне попались экземпляры 1993, 1997 и 1999 годов.

Номинально выставка приурочена к 25-летию со дня смерти северокорейского лидера Ким Ир Сена. Но на самом деле северокорейское искусство привезли во Владимир благодаря стараниям "Посольского клуба" ООН.

- Мы уже давно хотели привести что-то интересное во Владимир, - рассказала Посол мира UPF (ЭКОСОС ООН) Маргарита Сербская. - Все таки, я много лет прожила в этом городе. На зов откликнулось посольство Северной Кореи. А еще мы хотели ли бы привести выставки из Перу или Африки. Надеемся, получится.

Господин Пак Чхан РенФото: Сергей МОРКОВКИН

Представитель посольства КНДР рассказал, что выставка кроме Владимира побывала еще в Москве. Кроме того, Пак Чхан Рен вспомнил, что уже привозил во Владимир искусство своей родины 15 лет назад. Экспозиция проходила в "Палатах".

Выставка будет работать в центре пропаганды ИЗО до 8 августа. Если вы хотите купить панно после закрытия выставки, вам придется звонить в посольство КНДР в Москве.