В сквере на Чайковского ради благоустройства спиливают деревья

Когда владимирцам предложили кардинальное преображение сквера на улице Чайковского, обеспокоенным гражданам отдельно обещали, что деревья и кусты трогать не будут, и этот уголок города останется таким же зеленым, как и был. Поэтому появление пней рядом с памятником Петру Чайковскому, и не только рядом с ним, вызвало возмущение у жителей города. Под лезвие пилы попали здоровенные ивы и одна ель - прямо напротив памятника. Судя по сохранившимся пням, деревья были в полном порядке, не сухие и не гнилые.

Реконструкция идет полным ходомФото: Елена Масленникова

В пресс-службе мэрии подтвердили - да, деревья действительно спилили, но заверили, что разрешение на это от городского отдела экологии есть.

- В качестве компенсации новые деревья обязательно буду высажены. Сейчас в сквере активно ведутся строительные работы, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что 11 марта во Владимире прошло голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках городской программы «Формирование современной городской среды». В голосовании принимали участие жители Владимира. По итогам этого голосования, сквер на улице Чайковского получил 1 место - более 44 % голосов. На 2 месте сквер в микрорайоне коммунар на Судогодском шоссе - 35 процентов голосов.

Еловый пеньФото: Елена Масленникова

В сквере на улице Чайковского обещали сохранить музыкальную тематику. Благодаря вай-фаю, памятник композитору должен стать музыкальным. В обновленном сквере должны появиться детская площадка в виде трехмачтового корабля с горками и лестницами, прогулочная зона и интерактивная доска в память о ветеранах.