Почем на веранде? Можно ли во Владимире посидеть в летнем кафе на 100 рублей

Этим летом во Владимире работает целых 50 летних веранд и кафе на свежем воздухе. Казалось бы, все условия, чтобы проводить теплые летние вечера не на скамейке в парке с банкой пива (или колы, если вы принципиально не нарушаете закон). Но возникает вопрос - а кому это по карману? Чтобы определить, насколько доступно такое времяпрепровождение в «европейском стиле» - почти как на Монмартре.

Для этого мы прошлись по центральным улицам Владимира и посмотрели, почем в уличных кафе напитки и десерты. Солидные мясные блюда в расчет не брали, это другой стиль отдыха.

Чай в пакетике=эспрессо

«Пшеничный кот» на улице Большая Московская - семейное кафе с верандой, расположенное прямо в сердце города, с внешней стороны торговых рядов. Там недорогой кофе. Чашечка обычного эспрессо обойдется вам в 95 рублей, американо – 115 рублей, латте и капучино – в 165 рублей. Цены на десерты начинаются от 65 рублей за макарун, обычное безе стоит 90 рублей. В сто рублей можно уложиться, если купить тарталетки да кукис.

Кафе "Пшеничный кот"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

За обычный чай в пакетике возьмут 65 рублей, почти как за кофе, а вот на чай в чайничке придется раскошелиться – 300 рублей, не меньше. В кафе есть детское меню: леденец на палочке за 50 рублей, десерт с забавным названием «эскимошка» за 95. А вот любителям пива придется открыть свой карман пошире – за стакан 0,3 чешского или немецкого хмельного вы отдадите 190 рублей.

Грузинская кухня с «Наполеоном»

Кафе грузинской кухни «Чито Грито» с летней верандой предлагает возможность послушать за десертом народную грузинскую музыку. Сам десерт недешев: 230 рублей за классические пирожные «Наполеон» и «Медовик», а за 150 рублей можно попробовать чисто грузинский десерт – мацони с орехами и медом. Кофе в меню нет, но есть разливное пиво с самой низкой ценой, какую мне удалось увидеть в центре города: 90 рублей за 0,3, за стакан побольше – 130. А в особенно жаркие дни можно угостить себя мороженым за 210 рублей.

Летнее кафеФото: Александра Масленникова

Венская кофейня

Прямо через дорогу от Торговых рядов можно увидеть традиционно воссозданную венскую кофейню.

Венская кофейняФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Выбор кофе очень большой. Эспрессо стоит 90 рублей, американо 150, латте - 175. За айс кофе и другие трендовые виды напитка просят от 245 рублей. Что касается десертов, то за макарони – 65 рублей, за овсяное печенье – 85, безе обойдется в 100 рублей, а эклеры с круасанами не дороже 140 рублей. На пирожные и торты есть фиксированная цена – 245-250 рублей. На такие деньги можно купить брауни, вишневый штрудель и торт «Захер». Любители пива вздохнут – Heineken стоит 190 рублей.

У заведения есть своя особенность – там можно создать свой собственный напиток, добавив различные наполнители: топпинги, печенье орео, лимонный сок, розмарин, мята, кокосовая стружка и др.

А в ясные летние дни здесь бывают спортивные трансляции и вечера с живой музыкой.

Траттория Базилик

Стилизованное под итальянский манер кафе находится недалеко от памятника князю Владимиру. Гостей может порадовать огромное разнообразие чая, стартовая цена которого 200 рублей. Зато кофе тут по самой приемлемой цене: от 100 рублей и не дороже 150. Кафе может похвастаться и фирменным пивом за 100 рублей (за 0,3). А за крафтовое пиво придется отдать чуть больше – от 180 рублей за стакан 0,3.

Траттория "Базилик"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Маленький кусочек Италии

Кафе «Песто» на проспекте Ленина около площади Победы - одно из немногих с летней верандой, расположенных не в центре. Там предлагают блюда не только итальянской, но и грузинской кухни. Фишка - разнообразные фруктовые чаи, по 180 рублей за довольно большой чайник. Эспрессо стоит 70 рублей, капучино 90, латте 130 рублей. Пиво здесь недешевое - 140-200 рублей за поллитра.

Меню летнего кафеФото: Елена Масленникова

Итог: за 100 рублей можно купить чашечку кофе и печеньку. Ну а ощущение летнего вечера на открытой веранде кафе - бесценно!