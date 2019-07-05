«Владимирское животноводство выгодно смотрится на фоне соседей»

Оба мероприятия традиционны и проходят под эгидой департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области. Правда, уже второй год решено выставляться в Петушинском районе, но в этом есть свой резон — агрокультурный туристический комплекс «Богдарня» известен в регионе, в том числе и своим коневодством.

Выставка помогает развиваться

Обе выставки направлены как раз на пропаганду селекционных достижений, распространение передовых технологий, увеличение производства продукции животноводства и популяризацию среди населения потребления молока и молочной продукции. Ежегодно в них принимают участие ведущие племенные организации и молокоперерабатывающие предприятия Владимирской области.

- Для нас участие важно, - рассказали представители племзавода «Порецкое», одного из ведущих животноводческих предприятий Суздальского района. - Ведь на выставках мы продвигаем свою продукцию. Речь не только о молоке, но и о наших коровах, ведь мы занимаемся еще и продажей племенного скота. Благодаря выставкам, о нас узнают другие сельхозпроизводители, что позволяет нам развивать дело. Наше поголовье составляет 2820 голов, в том числе более 1400 коров. В прошлом году наши любимицы произвели почти 10 тысяч тонн молока!

Открыл "Владимирские зори-2019" Константин ДемидовФото: Администрация Владимирской области

Естественно, на выставки привезли лучших представительниц своих хозяйств. Посетители могли увидеть ведущие породы молочного крупного рогатого скота, овец, лошадей, птиц, кроликов и так далее, а также технику и оборудование для животноводства. При этом среди коров проводился конкурс. Животных оценивали судьи.

- В первую очередь, победителя определят по экстерьеру (внешний вид и телосложение животного — Авт.), - сказал главный судья Вячеслав Панферов. - В оценке экстерьера есть четкие градации. Первым делом мы будем смотреть на вымя, конечности, туловище и молочный тип. Все эти внешние особенности позволяют оценить ее продуктивности. То есть то, сколько корова дает молока.

Звание абсолютного чемпиона присуждено корове Зорьке голштинской породы АО «Леднево» Юрьев-Польского района. Второе место – у коровы Галки чёрно-пёстрой породы СПК «Гавриловское» Суздальского района. «Бронзу» присудили корове чёрно-пёстрой породы АО «Племзавод «Илькино» Меленковского района.

Более полутора миллиарда субсидий

Кстати, Вячеслав Панферов прямо сказал, что владимирское животноводство, особенно молочное производство, смотрится крайне выгодно на фоне других регионов России и считается одним из лучших. Эти успехи родились из трудолюбия владимирских сельхозпроизводителей, а также грамотной помощи администрации 33 региона.

- У нас в регионе работают около 50 племенных хозяйств, а всего мы взаимодействуем со 134 сельскохозяйственными организациями, - рассказал Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия. - При этом всем им оказывается всесторонняя поддержка. Если говорить о прямой помощи, то это субсидии. 1 миллиард 650 миллионов рублей — столько у нас заложено на реализацию государственных программ в секторе сельского хозяйства. Более 65 процентов от этой суммы уже доведено непосредственно до производителей.

Владимирских тяжеловозов показывали вне конкурсаФото: Администрация Владимирской области

Отсюда и результаты. Константин Демидов отметил, что племенное животноводство Владимирской области держит свою марку в России последние десять лет. За это время регион стал производить такое количество молока, что мы не только полностью обеспечиваем им себя на сто процентов, но также реализуем его в соседних областях.

- Самое главное, что выставки уже много лет проходят в крайне дружественной обстановке, и это несмотря на соревновательный статус, - сказал Константин Демидов. - И в этом году данные мероприятия вновь стали отличной площадкой для обмена опытом и общения.

КОНКРЕТНО

Общее количество коров во Владимирской области составляет около 30 тысяч голов. По количеству произведенного молока наш край входит в десятку лучших регионов России.