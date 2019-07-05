Бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова взяли под стражу прямо в зале суда

4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей – таков оглашенный сегодня приговор экс-директору завода «Автоприбор» Алексею Мельникову.

Оглашение приговора Алексею МельниковуФото: Ирина Начарова

За что сел Мельников?

Напомним, судебный процесс целый год вел судья Фрунзенского районного суда Дмитрий Рукин. Оглашение приговора заняло полтора рабочих дня. Судья зачитал практически все страницы дела с показаниями людей, которые давались в ходе процесса.

Напомним, экс-директора одного из крупнейших владимирских заводов - «Автоприбор» - обвиняли в совершении пяти преступлений: мошенничество в особо крупном размере, совершение двух растрат в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия для предприятия.

По двум статьям - о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями - суд Мельникова оправдал. Срок бывший директор получил за два эпизода растраты и мошенничество (растрата 8 квартир - ч. 4 ст. 160 УК РФ; растрата 40% доли в уставом капитале ООО «СпецТехАвто» - ч. 4 ст. 160 УК РФ; мошенничество с гибочной линией с ЧПУ 0 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Алексей Мельников покидает зал судебного заседания в наручникахФото: Ирина Начарова

- Суд признал Мельникова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 ч.4, статьей 160 ч.4 – два эпизода и по совокупности назначил лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом 700 000 рублей и отбыванием наказания в колонии общего режима. Мы считаем, что с оправданием Мельникова по остальным эпизодам согласиться нельзя, в апелляционные сроки будет принято решение об обжаловании. Напомню, я просила суд назначить Мельникову 7 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 рублей, - заявила после оглашения приговора помощник прокурора города Владимира Светлана Кривова.

Судья Фрунзенского районного суда Дмитрий РукинФото: Ирина Начарова

Сторона защиты в свою очередь готова отстаивать позицию о невиновности Мельникова вплоть до Верховного суда. В десятидневный срок адвокаты подадут апелляционную жалобу.

- В судебном процессе мы доказали, что составы преступлений - и мошенничества, и двух растрат – отсутствуют. Это подтверждается документами, которые есть в деле. Есть все основания для оправдания, мы будем бороться дальше, - прокомментировал приговор Дмитрий Фомичев, адвокат Алексея Мельникова.

Дмитрий Фомичев, адвокат Алексея МельниковаФото: Ирина Начарова

Сын Мельникова найден за границей

Алексей Мельников в течение двух дней приходил на заседания суда с вещами, видимо, понимая, что вердикт будет не в его пользу. Впрочем, над семьей Мельниковых нависла еще одна черная туча.

Как только экс-директора из зала суда в наручниках вывела конвойная служба, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ирина Минина огласила сенсационную новость: обнаружен объявленный ранее в международный розыск старший сын Мельникова – Петр.

Как пояснила журналистам Ирина Минина, в отношении Петра Алексеевича Мельникова Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

- Обвинение и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петра Алексеевича Мельникова избрано судом заочно. Но я хочу заявить, что Петр Мельников задержан на территории Литвы, и сейчас решается вопрос о реализации процедуры его экстрадиции в Россию. Мы считаем, что наши коллеги из Литвы выдадут нам Петра Мельникова для того, чтобы была возможность осуществить все необходимые процессуальные действия. Мы готовы работать с этим человеком, - заявила Ирина Минина.

Ирина Минина, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИФото: Ирина Начарова

Петр Мельников обвиняется в обналичивании денежных средств в период сделок с Мельниковым-отцом в размере не менее 500 миллионов рублей (статья 187 УК РФ). Сейчас он «содержится в Литве в специальных условиях ограничения свободы».

- В приговоре прозвучало, что ущерб заводу причинен в размере более 1 млрд рублей, критической точкой стало создание взаимозависимого предприятия ООО с одноименным названием «Завод «Автоприбор». Именно в результате проведения определенных манипуляций, совершения корыстных сделок, произошел такой перекос в пользу ООО. В сделках участвовали аффилированные лица, причем, ряд важных свидетелей скрылись на стадии следствия, в том числе старший сын Мельникова – Петр, - прокомментировала Минина.