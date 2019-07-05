Во Владимирской области все меньше официально женятся

Если верить статистике, каждый год в регионе неумолимо снижается число официально расписавшихся пар. В прошлом году количество желающих расписаться достигло рекордного минимума за последние девятнадцать лет: чуть больше восьми с половиной тысяч. В этом году тенденция, судя по всему, сохранится: за первое полугодие во Владимирской области расписались 2996 - это на 134 пары меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, и почти на четыреста молодоженов меньше, чем за первое полугодие 2017 года. Зато в минувшем году больше стало несовершеннолетних молодоженов – 51 пара. В 2017 году таких семей была всего 31.

Традиционно во Владимирской области молодожены любят регистрировать брак в памятные дни – на Красную горку, 14 февраля и в День семьи любви и верности. Но в этом году даже на торжественные даты нет ажиотажа. 6 июля, во время празднеств в честь святых Петра и Февронии во Владимирской области зарегистрируют брак 92 пары со всей страны. Еще 28 пар распишутся в сам праздник 8 июля, причем четырнадцать из них сделают это в Муроме. Но в прошлом году молодоженов, желающих скрепить свой брак в этот день во Владимирской области, было больше – 155 пар, а в 2017 года их набралось аж 451.

А вот количество разводов, наоборот, выросло: если в прошлом году за полгода развелись 2686 семей, то в этом году официально расстались уже 2730 пар. Это примерно столько пар, сколько поженились. Впрочем, сотрудники отделов ЗАГС по региону не исключают, что ситуация может измениться: впереди еще июль, август и сентябрь, самые «свадебные» месяцы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сегодня, когда желание жить вместе без официальной регистрации брака не осуждается обществом, многие выбирают именно такой путь, - говорит семейный психолог Ирина Савельева. – Это характерно как для молодых людей, предпочитающих, в том числе по совету родителей, просто пожить вместе несколько лет, так и для зрелых пар, у которых за плечами уже есть опыт несложившихся отношений. Есть пары, которые живут вместе больше десяти лет, воспитывают нескольких детей, но не спешат официально оформлять отношения. С другой стороны, развод сегодня тоже не считается позором, и если нет детей и общего имущества, расстаться несложно, поэтому часть супругов предпочитает расставаться, а не работать над отношениями. Важно понимать, что влюбленность и очарование первых дней проходит, зато терпение и умение слышать друг друга приходят с опытом, поэтому не стоит спешить с решением, нужно дать, и в первую очередь себе, время подумать.