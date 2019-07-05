2019-07-04T18:02:05+03:00
Общество

Во Владимирской области все меньше официально женятся

А количество разводов практически сравнялось с количеством свадеб
Ирина Мальцева
Поделиться:
Молодожены любят регистрировать брак в памятные дниМолодожены любят регистрировать брак в памятные дниФото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

Если верить статистике, каждый год в регионе неумолимо снижается число официально расписавшихся пар. В прошлом году количество желающих расписаться достигло рекордного минимума за последние девятнадцать лет: чуть больше восьми с половиной тысяч. В этом году тенденция, судя по всему, сохранится: за первое полугодие во Владимирской области расписались 2996 - это на 134 пары меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, и почти на четыреста молодоженов меньше, чем за первое полугодие 2017 года. Зато в минувшем году больше стало несовершеннолетних молодоженов – 51 пара. В 2017 году таких семей была всего 31.

Традиционно во Владимирской области молодожены любят регистрировать брак в памятные дни – на Красную горку, 14 февраля и в День семьи любви и верности. Но в этом году даже на торжественные даты нет ажиотажа. 6 июля, во время празднеств в честь святых Петра и Февронии во Владимирской области зарегистрируют брак 92 пары со всей страны. Еще 28 пар распишутся в сам праздник 8 июля, причем четырнадцать из них сделают это в Муроме. Но в прошлом году молодоженов, желающих скрепить свой брак в этот день во Владимирской области, было больше – 155 пар, а в 2017 года их набралось аж 451.

А вот количество разводов, наоборот, выросло: если в прошлом году за полгода развелись 2686 семей, то в этом году официально расстались уже 2730 пар. Это примерно столько пар, сколько поженились. Впрочем, сотрудники отделов ЗАГС по региону не исключают, что ситуация может измениться: впереди еще июль, август и сентябрь, самые «свадебные» месяцы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сегодня, когда желание жить вместе без официальной регистрации брака не осуждается обществом, многие выбирают именно такой путь, - говорит семейный психолог Ирина Савельева. – Это характерно как для молодых людей, предпочитающих, в том числе по совету родителей, просто пожить вместе несколько лет, так и для зрелых пар, у которых за плечами уже есть опыт несложившихся отношений. Есть пары, которые живут вместе больше десяти лет, воспитывают нескольких детей, но не спешат официально оформлять отношения. С другой стороны, развод сегодня тоже не считается позором, и если нет детей и общего имущества, расстаться несложно, поэтому часть супругов предпочитает расставаться, а не работать над отношениями. Важно понимать, что влюбленность и очарование первых дней проходит, зато терпение и умение слышать друг друга приходят с опытом, поэтому не стоит спешить с решением, нужно дать, и в первую очередь себе, время подумать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На прием в ОКБ пациентов будут записывать врачи районных поликлиник
Во Владимире прохожий, которого женщина пригласила к себе домой, украл у нее телефон
В Муроме магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей
"Владимирпассажиртранс" приобрел 57 валидаторов
В Александровском районе ищут 18-летнюю девушку
Во Владимире проезд в общественном транспорте подорожает на два рубля
В ковровском лесу ищут пенсионерку
На благоустройство во Владимирской области выделят 515 миллионов из федерального бюджета
Во Владимире пройдет турнир по быстрым шахматам, приуроченный к Дню семьи
В Меленках задержали "черного лесоруба", который привозил дерево на свою пилораму
На улице Нижняя Дуброва пьяный мужчина ударил ножом другого за то, что тот пил на улице
Директор "Заря Отель" во Владимире не платил зарплату 58 сотрудникам