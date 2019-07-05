Молодым врачам обещают по 2 миллиона, чтобы приехали

По плану, который федеральные власти «спустили» в регион, к 2024 году жители Владимирской области должны доживать до 87 лет. Сегодня мы живем в среднем не дольше 72. Для этого нужно улучшить качество медицинской помощи. А как это сделать, когда в регионе острая нехватка медицинских кадров? Сейчас 10 000 населения обслуживают всего 27 врачей. А должно быть 36 медиков. Больше всего нужны терапевты, отоларингологи, и педиатры.

- Терапевтов нужно 200 человек, педиатров не хватает 160 человек, анестезиологов-реаниматологов — 50, врачей скорой медицинской помощи - 45 человек, лор — 200 человек не хватает, - рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

Из 25000 медиков Владимирской области более половины - пенсионного и предпенсионного возраста. Самые опытные врачи уходят в частные клиники или переезжают в Москву. Региону нужны молодые кадры. Для решения проблемы на базе Владимирского медицинского колледжа создали Центр по привлечению кадров. Там организовывают встречи с выпускниками медицинских вузов в Иваново, Рязани и Нижнем Новгороде, чтобы рассказать, как у нас хорошо работать.

В этом году в регионе откроется представительство Приволжского медицинского университета на базе областного онкодиспансера, ОДКБ и БСП.

- Чтобы выпускники нашего вуза, жители Владимирской области, остались работать здесь, мы заключаем договоры с тремя базовыми медучреждениями, где смогут проходить практику студенты, ординаторы и врачи, не выезжая из региона, - рассказала первый проректор Ирина Клемёнова. - В дальнейшем, возможно, в области откроют филиал Приволжского медицинского университета с возможностью обучения первых курсов.

Вскоре в регионе должны появится и дополнительные социальные меры по привлечению молодых кадров. Сейчас обсуждается вопрос о выделении целевой субсидии из областного бюджета в размере двух миллионов рублей самым востребованным специалистам. Таким образом медиков будут привлекать в районных больницы. На это из бюджета области потребуется около 80 миллионов рублей.