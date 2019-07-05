Пять самых эффектных байдарочных маршрутов во Владимирской области

Байдарки стали традиционной русской забавой, нигде в мире так не любят складные лодки, которые пройдут даже по самому мелководью. Предлагаем вам пять несложных походов на 3-5 дней протяженностью от 60 до 100 километров. Есть среди них маршруты и для «чайников», и для любителей приключений.

Берег рекиФото: Вероника ПАНИНА

Капризная Ушна

Сложность: простой.

Протяженность: 60 километров, 4 дня.

Места для стоянки: необорудованные.

Возможность пополнить запасы: нет.

Река Ушна на карте не производит большого впечатления - маленькая простушка. Но не зря она протекает в разбойничьих Муромских лесах. Путешествие по левому притоку Оки точно не будет скучным. Лесная красавица своенравна, то заведет путешественника в старицу, то пойдет петлять, то перекроет дорогу заносами из бревен и веток, сердито бурлит на шиверах. Пожалуй, только здесь в наших равнинных краях лесов и лугов можно встретить настоящий перекат! Правда, рафтить по "горной" реке придется не больше минуты, затем лодки снова выйдут в спокойное течение и смогут отдохнуть на прекрасном песочном пляже.

Еще одно препятствие ждет байдарочников на второй день. "Водный тракт" перегораживает заброшенная плотина местной гидроэлектростанции. Какая бы высокая посадка не была у вашей лодки, ее придется обнести.

И даже это еще не все! Около деревни Святцы находится оборудованная «бочка» для тренировок муромских водников.

Маршрут особенно подходит тем, кто хочет удалиться от людей и городского шума. Места здесь тихие, байдарочники встречаются редко, да и деревень по берегам немного. Зато в прозрачной чистой воде много рыбы. Собираясь на Ушну, смело берите с собой удочки и принадлежности для подводной охоты — без ухи не останетесь! За шустрыми окунями и лещами охотятся щуки, а в заводях отдыхают здоровенные сомы и налимы. Если не поленится и набрать ягод и грибов, роскошный ужин гарантирован.

Начинать сплав лучше всего ниже Юромки, в месте, где дорога на Красную Ушну подходит близко к реке, завершить у Новлянки.

Как добраться:Автобус на Муром до д. Николо-Ушна. До моста через р. Ушна надо идти 500 метров через деревню.

Возвращаемся из д. Новлянка электричкой до Мурома или Коврова, затем поездом.

В лабиринте озер и ручьев

Сложность: простой.

Протяженность: 100 километров, 4 дня.

Места для стоянки: есть оборудованные.

Возможность пополнить запасы: есть.

Еще одна знаменитая точка на туристической карте России - "Национальный парк «Мещёра». Здесь можно случайно, прогуливаясь по лесу, нарушить невидимую границу и перейти из Владимирской области в Рязанский край или в Подмосковье.

Необычный маршрут проходит сразу по нескольким речкам с древними названиями, связанным между собой озерами и болотами. Владимирское междуречье обязательно постарается запутать путешественников, так что следует освежить свои навыки ориентирования на местности. Зато байдарочники увидят удивительно разнообразие природных ландшафтов. Не зря этот маршрут так популярен среди любителей сплавов.

Байдарочники начинают сплавляться по реке Бужа, заросшей по берегам мощными дубами.

От поселка Тасино река выведет туристов к озеру Святому, затем лодки выйдут к озерам Имлес, Дубово, Шагоре, Ивановскому, Мартыновскому. Дальше байдарки, словно эстафету, примет река Пра. Дубы сменят глухие сосновые боры, а затем байдарочникам откроется г. Спас-Клепики.

На лоне нетронутой природы обитает множество животных и птиц, в том числе редких и вымирающих видов. Дорогу байдарочникам постоянно пересекают выдры. С берегов за туристами наблюдает строгий водный патруль - серые цапли, занесенные в Красную книгу.

Как добраться: электричкой до Тасино в сторону Вековки. От станции Тасино до р. Бужа 2 километра.

Возвращаемся от Спас-Клепиков на автобусе до Тумской, а оттуда электричкой.

Нерль — путешествие в прошлое

Сложность: простой.

Протяженность: 25 километров, 3 дня.

Места для стоянки: есть оборудованные.

Возможность пополнить запасы: есть.

Название реки Нерль выучили туристы многих стран, побывав у Покрова-на Нерли. На байдарочном маршруте по древнему водному пути можно встретить и более древние памятники. Самый интересный для водного туризма участок: от железнодорожного моста между станциями Беклемишево и Итларь и до поселка Петровский.

Вскоре река приведет путешественников к селу Кидекша, бывшей резиденции князя Юрия Долгорукова. Там стоит церковь Бориса и Глеба 1152 года, первая белокаменная постройка Северо-восточной Руси. Здесь можно отдохнуть, встать на дневку, а переночевать уже в лесу на поляне.

Река приготовила несколько препятствий - обнос ГЭС у деревни Заполицы и несколько деревянных невысоких мостов. Впрочем, они не испортят удовольствия от путешествия.

На следующий день Нерль вынесет байдарки в луга. На этой земле когда-то обитало финно-угорское племя меря, затем селились славяне, о чем говорят названия сел и деревень: Авакумово, Спас-Городище, Барское Городище, Вознесенское...

Там туристов ждет необычное препятствие - длинная петля. Полчаса интенсивной гребли.. и вы снова почти там, откуда начали плыть. Наградой вам станет знаменитый храм Покрова-на-Нерли. Маршурт завершится под мостом у Свято-Боголюбского монастыря.

Как добраться: Едем по трассе до Суздаля, надо объехать город по объездной дороге, остановится у моста через Нерль.

Возвращаемся через п. Боголюбово, откуда ходят автобусы и электрички до Владимира.

Крылатый проводник

Сложность: простой

Протяженность: 24 километра, 3 дня

Места для стоянки: необорудованные

Возможность пополнить запасы: есть

На реке Колокше байдарочники никогда не чувствуют себя в одиночестве. Этот край - настоящий рай для птиц. Многие виды предпочитают селиться на тростниковых островах, которые в изобилии встречаются на берегах Колокши. Другие предпочитают небольшие лесочки, а берега пестрят множество норок ласточек. Под веслами байдарочников постоянно вспархивают утки, лодки провожают гордые цапли.

Хороша здесь и рыбалка, а еще Колокшу называют настоящим "раковым местом" за обилие раков.

Чтобы поход не выглядел совсем уж "матрасным", река приготовила небольшой перекатик с камнями и опасными острыми ветками и плотину с водопадом у села Сулуково.

Как добраться: От Владимира до Юрьев-Польского и дальше до с. Семьинское рейсовым автобусом.

Возвращаемся: из Ставрова, где шоссе расположено рядом с берегом, на автобусе до Владимира; у моста рядом с шоссе Москва — Владимир, автобусная остановка;

на 2 километра ниже выходим у железнодорожного моста, до ж/д вокзала 1 км.

Бобриный маршрут

Сложность: простой

Протяженность: 50 километров, 4 дня

Места для стоянки: есть оборудованные

Возможность пополнить запасы: есть

Бобры вольготно чувствуют себя во Владимирской области. Любознательным натуралистам проще всего пройти найти лесных строителей на маршруте по реке Пекше. Именно там растут заросли ольхи, которую обожают хвостатые архитекторы. Если тихо посидите возле бобриной хатки, то сможете узнать все бобриные тайны. Главное, не пугайтесь, если услышите шум, словно в реку упал грузовик. Это всего лишь бобер, который ныряя, ударят о воду плоским хвостом.

Маршрут интересен не только своими четырехногими обитателями. До самого села Анкудиново поля сменяют смешанные светлые леса. Байдарочникам придется потрудиться - на маршруте обязательно встретятся плотины и разрушенные мосты. Без завалов тоже не обойдется. Зато потом туристов ожидает заслуженная награда - роскошные сосновые леса и широкие песочные пляжи с чистым песком на каждом изгибе реки. В последней части маршрут проходит по населенным местам и завершается у села. Б.Пекша.

Как добраться: Сначала надо доехать до Кольчугино. От вокзала до р. Пекша около 1,5 км.

Возвращаемся: от с. Б.Пекша по Владимирскому шоссе в Петушки или на станцию Болдино, оттуда едем на электричке.