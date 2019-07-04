2019-07-04T11:02:54+03:00
Общество

«Хотел поставить чайник»: следователи допросили виновника взрыва в Коврове

Поговорить с мужчиной, который получил 90% ожогов, разрешили врачи
Валерия Рудометова
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Основной версией случившегося стали рассматривать неадекватные действия жителя квартиры Фото Никита ПанасенкоОсновной версией случившегося стали рассматривать неадекватные действия жителя квартиры Фото Никита Панасенко
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Житель Коврова, устроивший взрыв бытового газа в минувшие выходные, сейчас находится в ожоговом центре Нижнего Новгорода. Несмотря на 90% ожогов тела, мужчина пришел в себя. С разрешения врачей его допросили следователи. Виновник трагедии помнит одно: шел на кухню поставить чайник, а дальше — все как в тумане.

- Мужчина в сознании, проходит квалифицированное лечение в барокамере. Толком ничего не говорит, причины пояснить не может. Он застрял на стадии «хотел поставить чайник и что-то сделал с подводкой к газу». Нужно еще учесть, что у мужчины был до трагедии психический диагноз, - рассказала Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области.

Остальные пострадавшие идут на поправку. 75-летняя женщина, которая жила в соседнем подъезде (ее завалило кирпичами при взрыве), стала чувствовать себя лучше. Она также находится в нижегородском ожоговом центре. Завершают лечение сотрудники полиции и спасатели. Жители пострадавшего подъезда уже дома.

- Меньше всего пострадала 73-летняя мать виновника. Ее в тот же день, когда все случилось, отпустили. А вот муж — инвалид - погиб, - продолжает Ирина Минина. - Жили они втроем, сын систематически пил, проходил лечение в специализированном учреждении и хулиганил. Отсюда причины взрыва.

Вырванные шланги Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Вырванные шлангиФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Следственном комитете отмечают, что в скором времени будут опрошены все жители дома.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в ночь на 29 июня в квартире пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской. Практически сразу основной версией случившегося стали рассматривать неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке следователи СК обнаружили вырванный соединительный шланг. В квартире находилось двое — сам виновник и его отец-инвалид. Выяснилось, что 73-летнюю мать сын выгнал до ЧП. После взрыва она пыталась попасть в квартиру и потушить пожар. Женщина сильно обожгла руки. Пострадали 10 человек и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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