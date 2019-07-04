2019-07-03T17:34:05+03:00
Общество

И «безнал» и «наличка»: во Владимире разрешили платить за проезд общественном транспорте двумя способами.

За отсутствие онлайн-касс перевозчиков не будут штрафовать до 1 июля 2020 года
Елена МАСЛЕННИКОВА
Поделиться:
- Оплатите за проезд, пожалуйста- Оплатите за проезд, пожалуйстаФото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

Привычная ситуация с утра: вышел из дома, дошел до остановки, сел в автобус, а денег в кошельке нет. Как же удобно достать банковскую карту и оплатить проезд одним движением руки, а не копошиться в кошельке, набирая мелочь, тем более, если приходится висеть на поручне.

Изначально по федеральному закону городские власти Владимира должны были обеспечить безналичную систему оплаты в общественном транспорте с 1 июля. Но 19 июня Госдума одобрила годовой мораторий на штрафы за неприменение онлайн-касс для перевозчиков.

Проще говоря, нет наказания - исполнение закона можно отложить еще на год.

Ради эксперимента мы решили проверить, на каких маршрутах нет возможности расплатиться картой. За час курсирования по городу, проезд по старинке приходилось оплачивать в автобусах №17, 23, 152, 22 и 15. Возможно, это неполный список.

И вот что отвечали кондукторы этих рейсов.

Маршрут №23

- Почему у Вас терминала для безналичной оплаты?

- Нет и не будет в ближайшее время. Да и не нужно нам это. Неудобно.

Маршрут №152

- У нас пригородный маршрут. У нас не положено.

Маршрут №17

- Сейчас нет. Будут попозже. Нам легче с бумажными билетами. Говорят, что эти переносные терминалы быстро ломаются.

Маршрут №22

- Да я пришла с утра, а стеллажи пустые. Не хватило мне.

Маршрут №15

- Терминал у нас есть. Только он заряжается. Мы круг сделали, и он разрядился. Заряжается он где-то час.

В целом понятно,что основные владимирские перевозчики оборудование закупили в полном объеме. Остальные откровенно признались, ссылаясь на мораторий, что собираются это сделать позже.

В пресс-службе администрации Владимира сообщили,что за внедрение безналичной системы оплаты проезда отвечает частная компания «Владикард». Транспортные компании самостоятельно формируют заявки на приобретение онлайн-касс, и контролировать этот процесс администрация города не может.

- Контроль за использованием валидаторов в работе транспортных компаний,которые осуществляют пассажирские перевозки общественного транспорта, возложены на налоговые органы, и не находятся в рамках полномочий администрации города Владимира, ровно то же самое касается АО «Владимирпассажиртранс, - заявил Игорь Ефремов, заместитель начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ.

Директор компании «Владикард» Александр Гейн подтвердил: перевозчики сами определяют, какое количество терминалов им необходимо. Что же касается жалоб кондукторов на то, что валидаторы постоянно ломаются, директор «Владикарта» посоветовал обращаться с техникой аккурантнее:

-На сегодняшний день заключены договоры с надежными поставщиками, представляющими исключительно сертифицированное и лицензированное оборудование. На данный момент идет замена тестового оборудования для постоянного использования.

Кстати говоря, во «Владпассажиртрансе» на качество закупленных терминалов не жалуются. Все они в течение года находятся на гарантии. Поломка- случай редкий.

В общем, собираясь по утру на работу, кошелек лучше проверить - мелочь еще понадобится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимирский областной театр кукол наградили за спектакль «Матренин двор»
Житель Муромского района украл у своего собутыльника деньги с банковской карты
В Александровском районе вынесли приговор троим гражданам Украины за создание нарколаборатории
В Струнино взрослую поликлинику откроют в психоневрологическом корпусе
В Александровском районе по факту гибели ребенка на воде возбуждено уголовное дело
Юных жителей Владимирской области учат раздельному сбору мусора
Владимир и Ковров лидируют по числу долгожителей в июле
6 июля в Муроме выступят Дина Гарипова, Сергей Волчков и Любовь Успенская
«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает потребителям о росте штрафов за энерговоровство
Во Владимирской области купили 22 «Газели», чтобы возить сельских пенсионеров по больницам
Сотрудники ковровского предприятия украли со склада светодиодные светильники
Владимирский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля "КУKART"
Во Владимирскую область на день Петра и Февронии приедут 92 пары со всех концов страны для регистрации брака
В Суздале начался фестиваль Дениса Мацуева