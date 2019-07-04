И «безнал» и «наличка»: во Владимире разрешили платить за проезд общественном транспорте двумя способами.

Привычная ситуация с утра: вышел из дома, дошел до остановки, сел в автобус, а денег в кошельке нет. Как же удобно достать банковскую карту и оплатить проезд одним движением руки, а не копошиться в кошельке, набирая мелочь, тем более, если приходится висеть на поручне.

Изначально по федеральному закону городские власти Владимира должны были обеспечить безналичную систему оплаты в общественном транспорте с 1 июля. Но 19 июня Госдума одобрила годовой мораторий на штрафы за неприменение онлайн-касс для перевозчиков.

Проще говоря, нет наказания - исполнение закона можно отложить еще на год.

Ради эксперимента мы решили проверить, на каких маршрутах нет возможности расплатиться картой. За час курсирования по городу, проезд по старинке приходилось оплачивать в автобусах №17, 23, 152, 22 и 15. Возможно, это неполный список.

И вот что отвечали кондукторы этих рейсов.

Маршрут №23

- Почему у Вас терминала для безналичной оплаты?

- Нет и не будет в ближайшее время. Да и не нужно нам это. Неудобно.

Маршрут №152

- У нас пригородный маршрут. У нас не положено.

Маршрут №17

- Сейчас нет. Будут попозже. Нам легче с бумажными билетами. Говорят, что эти переносные терминалы быстро ломаются.

Маршрут №22

- Да я пришла с утра, а стеллажи пустые. Не хватило мне.

Маршрут №15

- Терминал у нас есть. Только он заряжается. Мы круг сделали, и он разрядился. Заряжается он где-то час.

В целом понятно,что основные владимирские перевозчики оборудование закупили в полном объеме. Остальные откровенно признались, ссылаясь на мораторий, что собираются это сделать позже.

В пресс-службе администрации Владимира сообщили,что за внедрение безналичной системы оплаты проезда отвечает частная компания «Владикард». Транспортные компании самостоятельно формируют заявки на приобретение онлайн-касс, и контролировать этот процесс администрация города не может.

- Контроль за использованием валидаторов в работе транспортных компаний,которые осуществляют пассажирские перевозки общественного транспорта, возложены на налоговые органы, и не находятся в рамках полномочий администрации города Владимира, ровно то же самое касается АО «Владимирпассажиртранс, - заявил Игорь Ефремов, заместитель начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ.

Директор компании «Владикард» Александр Гейн подтвердил: перевозчики сами определяют, какое количество терминалов им необходимо. Что же касается жалоб кондукторов на то, что валидаторы постоянно ломаются, директор «Владикарта» посоветовал обращаться с техникой аккурантнее:

-На сегодняшний день заключены договоры с надежными поставщиками, представляющими исключительно сертифицированное и лицензированное оборудование. На данный момент идет замена тестового оборудования для постоянного использования.

Кстати говоря, во «Владпассажиртрансе» на качество закупленных терминалов не жалуются. Все они в течение года находятся на гарантии. Поломка- случай редкий.

В общем, собираясь по утру на работу, кошелек лучше проверить - мелочь еще понадобится.