2019-07-03T17:30:26+03:00
Общество

Во Владимире начали ставить заборы вдоль проезжей части

Говорят, так надо для безопасности
Сергей МОРКОВКИН
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Ограждение на КомиссароваОграждение на КомиссароваФото: Сергей МОРКОВКИН
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О том, что уходящие в бесконечную даль заборы уродуют без того не самые симпатичные российские города, кажется, говорят абсолютно все урбанисты страны. Но чиновники упорно продолжают превращать жилое пространство в режимные объекты.

На прошлой неделе во Владимире появилось сразу три ограждения у пешеходных переходов: на улице Комиссарова, Октябрьском проспекте и улице Красноармейской. И ладно бы это были аккуратные невысокие оградки, не бросающиеся в глаза пешеходу. Так ведь нет, это же самые настоящие метровые заборы.

В мэрии города говорят, что сами заборам не рады, но ГИБДД требует соблюдения правил безопасности, ссылаясь на свою статистику.

- Есть требования оборудования пешеходных переходов, включающих в себя установку ограждений, - говорит официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Мы выполняем требования и предписания по оборудованию пешеходных переходов поэтапно. Сделать их сразу везде невозможно, это понимают и в ГИБДД. Когда у нас остаются какие-то средства, сэкономленные на торгах, то мы направляем их в том числе и на установку ограждений.

Получается, что через некоторое время Владимир ждет участь всех крупных российских городов, где заборы расставлены повсюду. Появление ограждений в некоторых местах кажется как минимум странным. Например, на улице Комиссарова еще с советских времен тротуар от проезжей части отделяла живая изгородь из кустарника. Считается, что она более чем качественно и эстетично справляется со своей задачей. Но в мэрии придерживаются иного мнения, считая, что народные тропы могут появиться в самых неожиданных местах.

Забор, который защищает... забор Фото: Сергей МОРКОВКИН

Забор, который защищает... заборФото: Сергей МОРКОВКИН

С другой стороны, логично было бы появление ограждений в центре города на Большой Московской. Там пешеходную и проезжую зону ничего, кроме едва заметного бордюра, не разделяет. Но ставить заборы здесь в мэрии пока не решаются. Существует проект реконструкции центральной части города, где проблему безопасности, не забывая о красоте, предлагается решить сужением проезжей части, что успокоит трафик. С точки зрения современной европейской урбанистики - прекрасное решение, но в мэрии на него смотрят с прохладцей.

- Исторически сложилось, что Владимир - город линейной планировки, - пояснил Александр Карпилович. - К проекту, разработанному московским КБ "Стрелка", у местных бизнесменов возникло немало вопросов по транспортной доступности. Конечно, такие проекты прекрасно реализуют в той же Москве, но Москва - город радиальной планировки.

Кроме того, на реконструкцию центра нет денег. Поэтому, в нынешних реалиях в центре города скорее появится очередной забор, нежели островки безопасности или живые изгороди.

Кстати, в советское время вплоть до середины 2000-х в центре города были металлические ограждения. В частности, классический серый заборчик стоял вдоль снесенных "Блинчиков". Желающих перебежать дорогу школьников и студентов он никогда не останавливал. Перемахнуть через него ничего не стоило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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