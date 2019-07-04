Владимирское гетто: пустые бутылки, плесень, окурки и таблички «помощь алкоголикам и наркоманам»

Внешний вид дома 38 «А» по улице Диктора Левитана, бывшего общежития, ныне малосемейки, ничто не отличает от других, но если зайти внутрь... Лучше не заходить. Или зажать нос: во всем доме стоит невыносимая вонь. Причем, на каждом этаже — своя. Среди куч мусора, полотенец и грязной посуды лежат детские ботинки, игрушки и коляски. Большинство жителей устраивают тусовки с собутыльниками, бросают окурки на пол, включают газ и забывают о нем. Поэтому сотрудники МЧС частенько заглядывают к жильцам, не предупреждая — а то ведь не откроют.

«Правда, бомжа пускаем»

- Вот у нее муж курит дома, - выдает с порога житель первого этажа Николай Арзуманов. - Беседовать с ними бесполезно! Я толерантно хотел поговорить, а он на меня...

- Да сейчас хотя бы кто попало не ходит, а раньше проходной двор был. Все равно стараемся следить и за плитой, и за поведением соседей, - рассказывает другая жительница. - Правда, бомжа пускаем. Он ночуем рядом с лестницей. А куда его девать? Как не впустить?

Квартиры также открывали детиФото: Валерия Рудометова

Специалисты стучались в каждую дверь пятиэтажного дома. Иногда ее открывали дети, так как взрослые были на работе. Подросткам также вручались памятки, как нужно обращаться с огнем и куда звонить при ЧП. Ребята сказали, что прочитают.

Пока поднимаешься наверх, замечаешь плесень на потолках — видно, крыша текла. На ступеньках разбросаны окурки и фантики, а в общем холле — если так можно назвать — поломанные стиральные машинки, старые диваны, немытая посуда, развешенная одежда и много пепельниц.

Вспомнить фамилию и номер квартиры

Из очередной квартиры выходит молодой худощавый парень лет 28, и еле стоит на ногах. Когда его просят назвать фамилию и номер квартиры, долго думает.

- Заснете с непотушенной сигаретой, и вас могут не спасти. Поэтому будьте внимательны, запомните номера экстренных служб и покурить выходите на улицу! - сказала Анастасия Овчарова, начальник отделения профилактики пожаров МЧС по Владимирской области.

- Все, буду внимателен! Я понял, - отрезал парень, хлопнув дверью. Пока он разговаривал с Анастасией, через приоткрытую дверь можно было увидеть в его квартире склад пустых бутылок.

В общем холле — старые диваны, немытая посуда, развешенная одежда и пепельницыФото: Валерия Рудометова

На кухне этого же этажа кто-то включил плиту и поставил большое ведро. Кричим: «Кто его поставил?» Молчание. За ведром так никто и не вернулся: оставили и забыли. Вот так и случаются трагедии. Позже нам рассказали, что в доме 15 лет нет горячей воды. Вот люди и крутятся-вертятся, как могут.

- Вы видите, в каких условиях мы живем. И каждый раз нам вешают объявления, что нашему дому поменяли управляющую компанию. Сколько бы их не было — толку никакого.

Ведерко без присмотраФото: Валерия Рудометова

Рядом с табличками, на которых предлагается помощь алкоголикам и наркоманам, висит небольшая бумажка. В ней информация, что несколько дней не будет горячей воды. Женщина качает головой и говорит, что это смешно.

- Они пишут, что будет отключена горячая вода. Да мы сами, кто могли, купили водонагреватели! Трубы нам хотели менять зимой в подвале, но мы не дали. Попробуйте зимой без отопления. А сейчас нам опять дали другую управкомпанию, и менять она тоже ничего не собирается. Мол, очень дорого. Сами сложиться мы не сможем — у нас проживает много квартирантов, которым это не надо, - говорит Любовь Алексеевна.

Женщине посоветовали обратиться в администрацию Ленинского района, а если и там не решат проблему, тогда в помощь — мэрия Владимира и управление ЖКХ.

Несколько дней не будет горячей воды. Женщина качает головой и говорит, что это смешноФото: Валерия Рудометова

«Неуловимый»

Если некоторые жильцы сами шли на контакт, хотели побеседовать, то другие бегали в прямом смысле этого слова.

- Я вам советую зайти в эту квартиру. Стучите громче, - бормочет появившийся в темном коридоре мужчина.

- Так давайте мы с вами поговорим, памятку дадим, - отвечают специалисты.

Тут мужчина, ничего не сказав, убегает. Но далеко в его состоянии не убежишь: сегодня он не пил, это еще со вчерашнего дня не выветрилось.

- Со мной не надо говорить! Я в курсе, и все знаю! - опять побежал он.

Подводя итог такой нестандартной встречи, начальник отделения профилактики пожаров Анастасия Овчарова озвучила цифру погибших во Владимире за полгода: неосторожное обращение с огнем унесло жизни шестерых человек.

- К сожалению, группы риска редко смотрят телевизор и читают газеты, поэтому с ними нужно встречаться лично. Они от незнания ставят мебель к запасным выходам. В случае пожара, когда будет сильное задымление, люди не смогут выйти через пути эвакуации. В связи с событиями, которые произошли в Коврове в минувшую субботу — в квартире произошел хлопок газа, - будет еще чаще проверяться газовое оборудование. Единственная проблема таких проверок — не все пускают к себе домой.

Группы риска редко смотрят телевизор и читают газетыФото: Валерия Рудометова