2019-07-03T17:02:27+03:00
Общество

В администрации Владимирской области появится новый департамент

Он придет на смену комитету по информатизации, связи и телекоммуникациям
Сергей МОРКОВКИН
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Обслуживание сервераОбслуживание сервераФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 июля в штатной расстановке администрации Владимирской области появился новый департамент - цифрового развития региона. Он должен прийти на смену комитету по информатизации. Сейчас новый департамент существует только на бумаге, но уже зимой он станет действующим подразделением Белого дома.

Потребность в создании нового департамента возникла из-за участия Владимирской области в национальном проекте "Цифровая экономика России". Врио вице-губернатора по развитию информационного общества Аркадий Боцан-Харченко пояснил, что для попадания в проект в регионе должен быть орган исполнительной власти, занимающийся внедрением цифровых технологий. Существующий ныне комитет по информатизации, технологиям и связи под этот критерий не подходит. Формальность, но без нее в проект не примут.

Судя по опубликованному на сайте Кремля паспорту программы "Цифровая экономика России", принятому правительством РФ в феврале 2019 года, нас ждет массированное подключение домов к широкополосному интернету. Также в регионе появятся серверы для хранения больших объемов информации и скоростная инфраструктура для ее обмена. В общем, идея стоящая, если на это еще и денег дадут. Традиционные идеи о переходе государственных и муниципальных органов на отечественный софт, который должен работать на российском оборудовании, тоже никуда не делись. Так, уже который год в регионе будут активно рассказывать о Гослинуксе, которым нигде, кроме администрации области, не пользуется.

Глава пресс-службы администрации Владимирской области Григорий Белов сообщил, что руководить новым департаментом будет нынешний председатель комитета информатизации Михаил Клименко. Все 19 сотрудников ликвидируемого подразделения перейдут на работу в новую структуру. В штатном расписании цифрового департамента будет находиться 35 человек, это стандарт для департаментов администрации Владимирской области. Недостающих сотрудников переведут из других подразделений администрации региона. В пресс-службе Белого дома традиционно заявляют, что никаких дополнительных затрат на новый департамент не потребуется. Разве что, таблички на дверях поменять придется.

Существенная деталь на пути создания нового департамента - законодательные сложности ликвидации старых подразделений. Дело в том, что создать что-то новое в Белом доме губернатор может без каких-либо согласований, а вот ликвидировать уже существующее подразделение - только через Законодательное Собрание. Григорий Белов сообщил, что комитет информатизации просуществует параллельно с новым департаментом как минимум до зимы. По его словам, ему нужно завершить начатые дела и программы.

Отметим, комитет информатизации, связи и телекоммуникациям был создан в 2006 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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