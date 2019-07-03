Губернатор Владимир Сипягин готов поддерживать инициативы молодых учителей

2 июля Губернатор Владимир Сипягин встретился с молодыми педагогами Владимирского региона. Принять участие в беседе пригласили самых лучших и самых активных учителей области. Среди них победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов, члены Ассоциации молодых педагогов региона, представители педагогических и волонтерских отрядов и регионального Совета молодых педагогов областного обкома профсоюза работников образования и науки. На встрече присутствовала директор департамента образования Ольга Беляева.

С первых же минут стало понятно,что диалог с Губернатором пройдет в дружественной атмосфере. Владимир Сипягин поздравил педагогов с окончанием учебного года и поблагодарил их за «нелегкий, но очень важный и добросовестный труд». Губернатор отметил, что всегда открыт для общения, готов оказать содействие в решении любых проблем и выслушать инициативы, которые помогут совершенствовать систему образования в области.

- Для меня важно слышать вас. Образование должно идти в ногу со временем. Уже в этом году в рамках реализации нацпроекта в регионе на базе 21 сельской школы будут созданы центры образования «Точка роста». Национальный проект образования даст огромные перспективы в будущем, - отметил глава региона.

Молодые педагоги интересовались, прежде всего, возможными мерами поддержки их инициатив. В частности, представитель Владимирского регионального отделения Российского движения школьников попросил губернатора оказать содействие в создании Ресурсного центра. Многие учителя также выразили желание участвовать в получении федеральных грантов. В рамках нацпроекта государство выделяет на поддержку работников системы образования огромные деньги, но есть одно условие: чтобы получить федеральный грант на какой-либо региональный проект, необходимо софинансирование из областного бюджета. Губернатор обещал помочь, а заодно и дал совет:

- Надо объединяться в общественные организации, то есть создавать юридические лица. Так проще получать деньги, и федеральные, и областные. Наша область тоже оказывает социольно-ориентированным общественным организациям грантовую поддержку. Почему бы вам не воспользоваться всеми имеющимися возможностями?

В ходе беседы учителя не могли не коснуться и проблем, которых, к сожалению, немало в системе образования. Губернатору задавали вопросы, связанные с нехваткой педагогических кадров, уровнем зарплат, спрашивали и о дополнительных мерах социальной поддержки молодых учителей и работников сельских школ.

Владимир Сипягин отметил, что кадровая проблема особенно актуальна именно для сельской местности. С 2020 года Президент России предложил запустить программу «Земский учитель» по которой все педагоги, которые согласятся переехать на работу в сёла и малые города, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Серьезная работа ведется в плане разработки дополнительных социальных мер, чтобы удержать отток учителей из Владимирской области в столицу:

- У нас социальных льгот по сравнению с Москвой больше. Там просто предлагают высокую зарплату. Но ведь нужно понимать,что в Москве и затраты другие. Квартиру надо снять, транспортные расходы немалые. Но ведь у нас есть льготы, которых нет в других регионах России. Например, льготы по коммунальным услугам - это 100- процентная компенсация оплаты. Два - льготная ипотека для работников бюджетной сферы, три - доплаты до первой квалификационной категории, - акцентировал внимание участников встречи Губернатор.

За два часа беседы молодые учителя задали множество вопросов и получили на них ответы. Диалог они назвали конструктивным. Но самое главное, молодые педагоги почувствовали поддержку со стороны главы региона.