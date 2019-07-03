2019-07-02T17:46:18+03:00
Общество

На Соборке нельзя, на остановке можно

Водители туристических автобусов высаживают группы прямо на остановках, среди пассажиров
Алексей СУХОВ
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Столбики на Соборной площадиСтолбики на Соборной площадиФото: Вероника ПАНИНА
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Месяц назад во Владимире отрезали от проезжей части Соборную площадь. Сначала там положили бетонные блоки, потом поставили столбики с цепями. Сделано это для того, чтобы на Соборке не парковались туристические автобусы. Чем же они помешали? Несколько десятков лет туристические группы, которые посещали Успенский и Дмитриевский соборы, а также Палаты Владимиро-Суздальского музея-заповедника, высаживались именно на площади. Что изменилось?

Минкультуры запретило

72 столбика, соединенных между собой цепями, вызвали резкое недовольство руководства ВСМЗ и туроператоров. Представители турфирм даже отправили в мэрию открытое письмо с просьбой убрать столбики с площади. Но этого делать не будут.

- Мы прекрасно понимаем проблему парковочных мест для туристических автобусов в историческом центре Владимира, - рассказал Игорь Ефремов, заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ мэрии. - Эта проблема характерна для большинства исторических городов не только России, но и Европы. Понимаем мы и недовольство туроператоров и ВСМЗ. Но возможность организации стоянки туристических автобусов большой вместимости на Соборной площади прямо запрещена приказом Минкультуры РФ.

Еще в июле 2017 года в министерстве установили охранную зону для Успенского собора. Она простирается аж до здания регионального отделения Центробанка РФ. Формально, в рамках данной охранной зоны вовсе не должен ездить транспорт. Однако обустройство пешеходного центра упирается в дороги-дублеры, которых нет. И денег на них тоже. Поэтому закрыть улицу Большую Нижегородскую нельзя, а вот Соборку можно. Что в мэрии и сделали.

Парковка на Ерофеевском спуске

Но проблему с туристами это не отменяет. В мэрии попытались пойти на уступки турорператорам и разрешили в выходные и праздники автобусам парковаться на улице Музейной. Однако водителям автобусов это неудобно. Заехать туда сложно, еще сложней выехать. Поэтому некоторые придумали другой способ. Они просто высаживают и забирают туристов на остановках общественного транспорта. В итоге на остановках вперемешку с пассажирами ждут своих автобусов китайские группы по 30-40 человек, что добавляет древнему русскому города колорита.

Китайские туристы на Соборной площади Фото: Вероника ПАНИНА

Китайские туристы на Соборной площадиФото: Вероника ПАНИНА

При этом в мэрии говорят, что проблему могла бы решить парковка на пересечении Лыбедской магистрали с Ерофеевским спуском (там, где раньше стоял автоцентр «Грамада»). Ее планировали еще при губернаторе Светлане Орловой в рамках строительства магистрали. В первых версиях проекта «дороги жизни» парковка была, но потом ее зарубили федералы, не выделив на нее денег. В итоге, о парковке пока забыли.

- Проектно-сметная документация данной парковки у нас готова, - сказал Игорь Ефремов. - Но из-за недостаточности финансирования проект нельзя пока осуществить. Мы бы хотели, чтобы администрация области помогла нам с попаданием в федеральную программу. Город готов софинансировать проект.

Впрочем, учитывая уровень отношений между городом и областью, не факт, что этот проект сейчас осуществим. И вряд ли туроператоры будут сильно рады, что им придется вести до памятников туристов вдоль проезжей части по узкому тротуару. Так что проблема остается.

КСТАТИ

В минувшие выходные Соборную площадь на несколько часов открывали для автобусов с туристами. При этом на площади дежурил сотрудник ГИБДД. Это означает, что Соборная площадь еще не окончательно закрылась для автомобилей. И, возможно, мэрия разрешит в определенные дни парковку и в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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