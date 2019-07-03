В летние каникулы можно научиться историческому фехтованию и полетам на парапланах

«Пусть лучше грядки копает, чем в мобильник втыкает», - такие комментарии посыпались после нашей публикации о том, что во Владимире отменили обязательную летнюю отработку в школах. Из откликов создалось впечатление, что у владимирских детей в каникулы только два занятия - махать лопатой на школьном дворе и сидеть в интернете.

А это вовсе не так! Во Владимире в летние каникулы школьникам предлагают массу интересных занятий. Есть школы робототехники, художественные плэнеры, занятия по верховой езде, английскому языку и многим другим полезным вещам. Но это все платно (и недешево).

Фото: лагерь "Стрела и болт"Фото: ВКонтакте

Однако есть и альтернатива. Муниципальное учреждение «Молодежный центр» приглашает детей и подростков на занятия в клубах по месту жительства совершенно бесплатно! Для лета разработаны специальные программы по самым разным направлениям. Как правило, занятия проводятся во второй половине дня, так что их можно совместить с какими-то курсами или той же школьной отработкой.

В летних клубах по месту жительства можно учиться дельта- и парапланеризму, горному, водному, пешему и велосипедному туризму, изучать культуры и традиции стран Европы в «Евроклубе», играть в КВН и интеллектуальные игры, изучать историческое фехтование - европейское и русское. Кстати, не обязательно записываться в какой-то клуб на регулярные занятия. Во Владимире есть и «одноразовые» развлечения, куда можно сходить, если есть настроение и подходящая погода. Летний проект «СОК» - Summer Open Club - предлагает ежедневные мастер-классы и всякие тусовки. Тоже совершенно бесплатно!

Расписание такое:

Понедельник, с 18:00 до 20:00, сквер «Липки» - «клуб настольных игр». Мастер-классы по игре в настольный теннис, шахматы и настольный хоккей, а также игры и настолки «Базинга», «Дженга», «Монополия», «Твистер» и другие.

Вторник, с 18:00 до 20:00, сквер «Липки». Игровые программы для детей: аквагрим, чтение сказок, мастер-классы, а также весёлая танцевальная тренировка «Zumba kids».

Среда, с 18:00 до 20:00, Стрелецкий сквер. Спортивные тренировки на свежем воздухе по баскетболу, мини-футболу, рукопашному бою,

Среда, 19:00, Никтиский сквер. тренировки по стретчингу.

Четверг, один раз в месяц, в 18:00, площадь у Областного суда. Выступления владимирских музыкальных исполнителей и молодёжных групп.

Четверг, раз в три недели, в 19.00, сквер «Липки». Велоквесты.

Пятниц, 21:00, открытые кинопоказы на Никитском бульваре.

Суббота и воскресенье, в 11:00, сквер «Липки». Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Фото: лагерь "Стрела и болт"Фото: ВКонтакте

КСТАТИ

Много интересных предложений есть и у ДТЮ. Например, этим летом там работает детский лагерь «Стрела и болт» с необыкновенной программой: дети учатся лазать по стенам, стрелять из арбалета, метать ножи, устраивают игры-ролевки на свежем воздухе. Запись в третью, июльскую смену еще идет vk.com/strelaibolt.

Полный список клубов по месту жительства на нашем сайте.

КОНКРЕТНО

Подробная информация о летних площадках - в социальных сетях: sledizanami.ru, https://vk.com/molodost33, @molodezhka33.