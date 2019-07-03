2019-07-02T17:37:38+03:00
Общество

Диспансеризация во Владимире: теперь вечером и в субботу

Теперь, чтобы пройти профилактический медосмотр, не нужно отпрашиваться с работы
Денис СУХОВ
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Условия диспансеризации стали прощеУсловия диспансеризации стали прощеФото: Анастасия ОСИПОВА
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Диспансеризацию владимирцы проходят раз в три года, а начиная с 40 лет, ее можно проходить раз в год. С 2019 года врачи в рамках медосмотров принимают жителей не только в рабочее время поликлиник, но и вечером или даже в субботу. График у каждой больницы свой, посмотреть его вы можете на нашем сайте kp.ru.

В первую очередь, диспансеризация направлена на раннее обнаружение онкологических болезней. С 2018 года онкопоиск был усилен, ради этого даже пожертвовали УЗИ и общим анализом крови. Зато сейчас проводится четыре вида обследований, которые помогают обнаружить самые распространенные виды онкозаболеваний:

1) маммография, для женщин;

2) анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин и женщин;

3) ПАП-тест, то есть исследование мазка с поверхности шейки матки, для женщин;

4) определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, для мужчин.

Кроме того, вы имеет право на дуплексное сканирование брахицефальных артерий (это дорогостоящее исследование главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг), электрокардиографию и колоноскопию (исследование кишечника, назначается при подозрении на колоректальный рак).

КОНКРЕТНО

Где пройти диспансеризацию во Владимире

Городская клиническая больница №5 – по будням с 8.00 до 18.00, забор анализов в рамках диспансеризации по субботам – с 8.00 до 9.30.

Городская больница №2 – по будням с 8.00 до 18.00, по субботам – с 9.00 до 13.00.

Городская больница №4 – по будням с 8.00 до 16.00 (кабинеты медицинской профилактики); с 16.00 до 19.00 (кабинеты участковых врачей-терапевтов); по субботам – с 8.00 до 12.00.

Городская больница №6 – по будням с 16.00 до 18.00, по субботам – с 8.00 до 12.00.

Городская поликлиника №1 – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.30 до 12.00 (кабинет медицинской профилактики).

Городская поликлиника № 2 г. Владимира – с понедельника по вторник с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 16.00.

Городская больница №7 – по будням с 8.00 до 14.00 (диспансеризация в вечернее время и по субботам временно не проводится).

Радужный:

Городская больница – по средам с 15.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.

Александров:

Александровская районная больница – по будням с 8.00 до 18.00 (все структурные подразделения), по субботам – с 8.00 до 14.00 (амбулаторно-поликлиническое отделение на ул. Восстания 1905 года, 9).

Отделенческая поликлиника на станции Александров ОАО «Российские железные дороги» – по вторникам, средам и четвергам с 8.00 до 17.45, в каждую третью субботу месяца – с 8.00 до 12.00.

Вязники:

Вязниковская районная больница – по будням 9, 17, 25 июля, 2, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 9, 17, 25 сентября – с 16.00 до 18.00; по субботам 6, 20 июля, 3, 17 августа, 7, 21 сентября – с 8.00 до 12.00.

Гороховец:

Гороховецкая центральная районная больница – по будням в вечернее время с 15.00 до 17.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.

Гусь-Хрустальный:

Гусь-Хрустальная городская больница – по будням с 7.30 до 18.30, по субботам – с 7.30 до 17.00 (поликлиника №1); по будням с 7.30 до 16.00, по субботам – с 8.00 до 12.00 (отделение медицинской профилактики).

Уршельская районная больница – по будням с 8.00 до 18.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.

ООО «Эльче», Гусь-Хрустальный – по будням с 17.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.

Золотковская районная больница – по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 20.00, по субботам – с 10.00 до 13.00. Клинико-диагностическая лаборатория работает ежедневно с 8.00 до 14.00.

Мезиновская амбулатория – по будням с 17.00 до 19.00, по субботам – с 9.30 до 12.30.

Камешково:

Камешковская центральная районная больница – по будням с 17.00 до 18.00, по субботам – 10.00 до 11.00 (участковый врач-терапевт).

Ковров:

Центральная городская больница – по будням с 14.00 до 19.00, по субботам – с 8.30 до 13.00.

Городская больница №1 – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 14.00.

Городская больница № 2 – по будням с 16.00 до 19.00 (поликлиники для взрослых №2,3,4), по субботам – с 8.00 до 16.00 (поликлиники для взрослых №2,3,4).

Ковровская районная больница – по будням с 8.00 до 18.00 (поликлиника); с 8.00 до 12.00 (амбулатории и ФАПы); с 9.00 до 11.00 (поликлиника пос. Мелехово), по субботам – с 8.00 до 12.00. Запланирован доврачебный прием в рамках первого этапа диспансеризации в поликлинике пос. Мелехово по понедельникам – с 16.00 до 18.00, в остальные дни (кроме субботы) – с 8.00 до 10.00.

Кольчугино:

Центральная районная больница – по будням с 8.00 до 16.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.

Меленки:

Центральная районная больница – по понедельникам с 15.00 до 18.00, по вторникам с 15.00 до 17.00, по средам с 15.00 до 18.00, по четвергам с 15.00 до 17.00, по пятницам с 15.00 до 18.00, по субботам с 8.00 до 14.00.

Муром:

Городская больница №1 – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 14.00.

Городская больница №2 – по будням с 18.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 12.00.

Городская больница №3 – по будням в вечернее время с 17.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.

Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.

Петушки:

Петушинская районная больница – по средам с 16.00 до 19.00 (поликлиника районной больницы); по четвергам – с 16.00 до 19.00 (Пекшинская амбулатория). Диспансеризация по субботам временно не проводится.

Клиника «Вольгинская» медицинского центра «Решма» ФМБА России (пос. Вольгинский) – по будням с 8.00 до 17.00, по субботам диспансеризация временно не проводится.

Собинка:

Собинская районная больница – по будням с 8.00 до 16.00 (поликлиники Собинки, Лакинска, пос. Ставрово), по субботам – с 8.00 до 14.00 (поликлиника в г. Собинка).

Судогда:

Судогодская центральная районная больница – диспансеризация в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах по будням с 8.00 до 17.00, по субботам – с 8.00 до 12.00.

Суздаль:

Суздальская районная больница – по будням с 14.00 до 18.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.

Юрьев-Польский:

Центральная районная больница – по будням с 15.00 до 19.00, по субботам – с 12.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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