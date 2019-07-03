Статистика пожаров Владимирской области: Горим из-за курения и детских шалостей

«Что случится с ребенком за 30 минут, пока я хожу в магазин?» или « Зачем выходить на улицу, если можно покурить в форточку?» - люди забывают об элементарных правилах безопасности, а потом случается непоправимое. С начала 2019 года в области произошло почти 2900 техногенных пожаров, в которых погибли 57 человек, 64 получили травмы и 80 были спасены. Отметим, что с этого года в МЧС ведется новая статистика — в учет входят не только пожары в домах, но и загорания травы и мусора.

Поджег бумагу — вспыхнул дом

75% возгораний произошли из-за неосторожности при курении, приготовлении еды или детских шалостей с огнем. Когда взрослых нет дома, дети особенно любопытны. И это любопытство ведет к трагедиям. 22 мая жительница поселка Мезиновский оставила троих детей дома, а сама пошла к соседке сажать рассаду. В это время 9-летний ребенок взял спички и поджег бумагу. Огонь за несколько минут распространился на весь дом. Прохожий, увидев пламя, бросился спасать мальчишек. Тот ребенок, который баловался со спичками, и его семилетний брат остались живы. А вот младшего — трехлетнего — нашли уже мертвым. Он отравился угарным газом.

- Еще 241 пожар или 10% от общей цифры произошел из-за неисправности электрооборудования. И 179 возгораний случилось из-за неправильной эксплуатации печей и дымоходов, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко. - Самые большие площади — на предприятиях. Так, 800 квадратных метров сгорело в цеху по производству деревянных поддонов в Селивановском районе.

Сгорело 4 метра, а умерли двое

Если площадь пожара невелика, это не значит, что так же невелика опасность. В Гороховецком районе 5 марта огонь охватил всего 4 квадратных метра завода стеклотары «Русджам», а пострадало аж семь человек. Двое потом скончались от сильных ожогов. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда и техники безопасности.

Еще один пожар в деревне Савиково Гусь-Хрустального района унес жизнь 44-летнего мужчины. Из-за неосторожного обращения с электрооборудованием в этом же доме пострадали 5 человек, из них трое детей. Пожар случился 3 января.

Электрообогреватели как мина замедленного действия

Без крыши над головой остались 24 человекаФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Неисправная электропроводка и электроприборы - еще одна частая причина пожаров. 14 марта сгорел двухэтажный дом многодетной семьи в Богослово - 225 квадратных метров. В доме находилось шесть человек, включая детей, четверо самостоятельно выбрались. А вот мать и ее пятилетний сын так и остались в доме… Причиной пожара стало короткое замыкание.

8 апреля без крыши над головой остались 24 человека, в том числе многодетная семья. Огонь в многоквартирном деревянном доме, который находится в Горках Киржачского района, распространился на 800 квадратных метров. Дом вспыхнул от электрообогревателя, его включала в своей квартире пожилая женщина.

В пресс-службе МЧС по Владимирской области говорят, что косвенная причина любого пожара — людская халатность и беспечность в обращении с огнем. Где-то не впустили специальную службу, которая проверяет оборудование, а где-то — уснули с тлеющей сигаретой. Человек обычно надеется на то, что беда обойдет его стороной. А если не обойдет?