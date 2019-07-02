Муж находящейся под следствием экс-вице-губернатора Мазанько пошел на повышение

1 июля с поста главы регионального управления Пенсионного фонда по Владимирской области уволился Александр Мазанько - муж находящейся под следствием экс-вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько. По информации пресс-службы структуры, до 28 июня он находился в отпуске, а с 1 июля перешел на новую работу - он будет советником председателя правления всего Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова.

После увольнения Александра Мазанько его функции будет исполнять заместитель главы регионального управления Пенсионного фонда Антон Курбаков. В пресс-службе ПФР по Владимирской области подчеркивают, что заместитель не будет исполнять обязанности руководителя. На него будут возложены "дополнительные обязанности". На вопрос о вероятности официального назначения Курбакова руководителем УПФР региона представитель пресс-службы Олег Лобачев тактично промолчал. Официальная биография заместителя главы управления на данный момент не опубликована.

Александр Мазанько был назначен на пост главы управления Пенсионного фонда РФ по Владимирской области в декабре 2014 года. Его жена Елена Мазанько на тот момент уже была директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Впоследствии она была назначена вице-губернатором по имущественным и земельными отношениями. 3 июня 2017 года Елена Мазанько была задержана следственными органами, экс-глава региона Светлана Орлова в этот момент находилась в командировке. В октябре 2018 года Мазанько была сокращена, должность вице-губернатора по имущественным и земельным отношениям была ликвидирована новым руководством Владимирской области. На данный момент Елена Мазанько еще находится под следствием. Ее муж Александр все это время продолжал успешно руководить региональным управлением ПФР.

Александр Мазанько родился в 1965 в Прокопьевске Кемеровской области, в 1987 году окончил Кузбасский политехнический институт, в 1991 году - Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе, в 2011 году - Российский государственный торгово-экономический университет. С 1986 года работал горнорабочим на шахте «Зенковская» в Прокопьевске. В дальнейшем работал участковым маркшейдером, горным мастером и помощником начальника участка на шахтах Кузбасса.

Начиная с 1992 года, Мазанько занимал руководящие должности в различных организациях и предприятиях,был директором филиала и заместителем директора Страховой компании «АСКО-ПРОФ» (в 1994-1998). С 1998 по 2006 годы находился в должности генерального директора на различных предприятиях Новокузнецка и Кемерова, с 2006 по 2009 годы - в должности заместителя гендиректора Губернской страховой компании Кузбасса, с 2009 по 2010 годы – в должности гендиректора ООО «Сельские рынки Кузбасса».

С 2010 по 2019 годы Мазанько занимал различные руководящие должности на предприятиях и в организациях Москвы и Владимира.

Среди мужей руководителей структурных подразделений администрации Владимирской области на серьезной должности работал также супруг экс-председателя комитета по связям с общественностью и СМИ Риты Шляховой Виктор. Он был директором ГУП "Тепличного". В отличии от Александра Мазанько, отправившегося на повышение в Москву, бывший глава комбината оказался в колонии, где проведет следующие восемь лет.