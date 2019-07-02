2019-07-02T15:44:49+03:00
Общество

Бывший гендиректора завода «Автоприбор» Алексей Мельников на последнем слове сказал, что не виновен

Дело предпринимателя приближается логическому завершению, приговор будет оглашен 4 июля
Ирина Начарова
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Алексей МельниковАлексей МельниковФото: Роман КОМОВ
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Сегодня во Фрунзенском районном суде города Владимира бывший генеральный директор обанкротившегося завода «Автоприбор» Алексей Мельников произнес последнее слово.

Действующее законодательство никак не регламентирует речь подсудимого. Мельников в своей окончательной речи высказался относительно всех предъявленных ему обвинений. По закону, подсудимый мог говорить до того момента, пока до конца не выразит все свои мысли. В результате выступление с последним словом заняло больше часа.

Если коротко, вся речь сводится к тому, что Алексей Мельников считает себя невиновным по всем предъявленным обвинениям и просит суд его оправдать.

Напомним, гособвинение затребовало приговорить предпринимателя к семи годам лишения свободы по обвинению в пяти преступлениях, связанных с банкротством завода «Автоприбор»: преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в особо крупном размере; совершение двух растрат в особо крупном размере.

Также сторона обвинения просит суд назначить Мельникову штраф в полмиллиона рублей и запретить занимать руководящие должности сроком на три года.

Судебный процесс под председательством судьи Дмитрия Рукина, возможно, завершится 4 июля. Оглашение приговора Алексею Мельникову начнется в 11 часов.

Напомним, этот судебный процесс начался ровно год назад, 27 июня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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