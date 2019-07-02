Бывший гендиректора завода «Автоприбор» Алексей Мельников на последнем слове сказал, что не виновен
Сегодня во Фрунзенском районном суде города Владимира бывший генеральный директор обанкротившегося завода «Автоприбор» Алексей Мельников произнес последнее слово.
Действующее законодательство никак не регламентирует речь подсудимого. Мельников в своей окончательной речи высказался относительно всех предъявленных ему обвинений. По закону, подсудимый мог говорить до того момента, пока до конца не выразит все свои мысли. В результате выступление с последним словом заняло больше часа.
Если коротко, вся речь сводится к тому, что Алексей Мельников считает себя невиновным по всем предъявленным обвинениям и просит суд его оправдать.
Напомним, гособвинение затребовало приговорить предпринимателя к семи годам лишения свободы по обвинению в пяти преступлениях, связанных с банкротством завода «Автоприбор»: преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в особо крупном размере; совершение двух растрат в особо крупном размере.
Также сторона обвинения просит суд назначить Мельникову штраф в полмиллиона рублей и запретить занимать руководящие должности сроком на три года.
Судебный процесс под председательством судьи Дмитрия Рукина, возможно, завершится 4 июля. Оглашение приговора Алексею Мельникову начнется в 11 часов.
Напомним, этот судебный процесс начался ровно год назад, 27 июня 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU