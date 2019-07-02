«Живи, родник!» - праздник дружбы народов в Александрове

Масштабный праздник дружбы народов восьмой раз подряд прошел в древнем городе, где представители разных народов знакомили гостей со своей культурой и традицией. Если раньше фестиваль занимал один день, то в этом году, благодаря победе в грантовом конкурсе социальных инициатив фонда «Эколайн-Будущее», удалось выделить отдельный день для каждого народа. Череду праздников завершили Дни Армении и Таджикистана, состоявшиеся в последние выходные июня.

Солнечная Армения встречает гостей

На дне армянской культуры, объединившем более ста человек, номера с народными танцами и берущими за душу песнями о любви и родной стране чередовались с рассказами об истории армянского народа. Многие александровцы не первый год приходят послушать армянские песни и говорят, что даже не зная языка понимают их и грустят или радуются вместе с героями народного творчества. Представители армянской общины Александровского района признались: они ценят и уважают традиции русского народа, но хотят сберечь и свою самобытную культуру, а потому на сцене звучали песни и стихи на двух языках - русском и армянском - в исполнении не только взрослых, но и детей. Яркие и богато украшенные национальные костюмы и украшения завораживали гостей, а видеопрезентация «Музей под открытым небом» помогла александровцам и гостям города перенестись в солнечную Армению, полюбоваться на сказочные долины, величественные и строгие храмы, заглянуть в традиционные жилища. Не обошлось и без щедрого угощения: знаменитые своим гостеприимством армяне накрыли стол, где каждый мог попробовать национальные блюда, приготовленные с душой и любовью: по словам горожан, бобы, сыры, мясные колбаски, соусы, долма, сладкие круглые пироги из слоеного теста насыщали не только тело, но и душу. Кстати, отказываться от угощения у армян не принято, ведь это означает, что ты не желаешь счастья хозяевам.

Удивительное путешествие в мир Таджикистана

Таджикская община Александровского района, давно ставшая постоянным участником фестиваля «Живи, родник!», вновь собрала гостей у дастархана – стола с угощениями. Члены местного отделения общественной организации «Мечта» приготовили красочный праздник, постаравшись подарить гостям хорошее настроение и щедрое угощение. В День Таджикистана преобразилось убранство ДК «Юбилейный», где традиционно проходит праздник дружбы народов: на полу появились ковры, покрытые скатертью и обложенные по периметру курпачой – длинными атласными подушками, где отдыхал женщины и дети.

Таджики уверены: перед началом любого торжества нужно накормить гостей, и, соблюдая традиции, мужчины готовили ароматный плов в казанах, а хозяйки, простоявшие ночь у плиты, угощали гостей самсой с разными начинками и разнообразными пирожками, с удовольствием раскрывая интересующимся секреты национальной кухни. А на ярком концерте гости фестиваля услышали песни страны, увидели зажигательные танцы, узнали, что в Таджикистане говорят на персидском языке и познакомились со свадебным обрядом таджиков. Полюбовались гости и национальной таджикской одеждой, а желающие смогли примерить головные уборы, устроив запоминающуюся фотосессию.

Вновь представители разных народов встретятся на гала-концерте, который пройдет 6 июля в полдень в ДК «Юбилейный», где зрители смогут увидеть самые красочные и красочные и яркие номера фестиваля.