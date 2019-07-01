Администрации областного центра на эти цели удалось получить федеральное финансирование.

Лето во Владимире традиционно становится сезоном большого дорожного ремонта. Сейчас уже вовсю приводят в порядок главные транспортные магистрали города, а также дороги общего пользования, которые находятся в ведении муниципалитета.

200 миллионов - по федеральной программе

Всего на ремонт городских дорог потратят 260 миллионов рублей. Как сказали в мэрии, жители областного рассчитывали на большее. Ведь владимирцы в 2018 году заплатили в региональный дорожный фонд 470 миллионов рублей. Однако областные власти на городские дороги «расщедрились» всего на 1,5 процента от этой колоссальной суммы, выделив городу всего 6,3 млн. руб. На эти деньги, уточнили в мэрии, сделать необходимый объем работ городу просто нереально. Несмотря на это, администрация областного центра сумела выйти из непростой ситуации.

- Решить проблему удалось благодаря тому, что мэрия получила 200 миллионов рублей из федерального бюджета на условиях софинансирования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт дорог общего пользования, - сообщил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

При этом, из всей суммы 62 миллиона рублей выделили из городского бюджет, а это в 10 раз больше суммы, полученной на ремонт дорог из областной казны.

На эти деньги не только укладывают новый асфальт и проводят ямочный ремонт, но обустраивают пешеходные переходы (по программе в этом году их сделают больше двух километров), устанавливают ограждения, а также консоли над «зебрами» по требованию государственного стандарта. Помимо этого, на части дорог нанесут новую разметку, в том числе - с использованием специального термопластика, который держится на асфальте дольше привычной краски и более устойчив к нагрузке на дороге. Также во Владимире установят бордюры и укрепят обочины для предупреждения разрушения асфальтобетонного покрытия. Там, где есть система водоотведения будет установлен бортовой камень, а где ее нет - обочины укрепят щебнем или асфальтовой крошкой.

Участки для ремонта выбирают с учетом пожеланий владимирцев

В рамках большого дорожного ремонта проведут работы, которые по различным причинам до этого еще не провели, в том числе на участках, к которым после недавнего рейда ОНФ у общественников возникли нарекания и вопросы.

- На улице Безыменского уже ведутся работы по установке бордюров на пропущенном участке. Также будет проводиться укрепление обочины по улице Диктора Левитана, как и на других объектах. На дату выезда «Народного контроля» этих работ было не видно, потому что данные работы только еще будут выполняться, - сказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Дмитрий Еропов.

К слову, к пожеланиям и критике общественников и жителей города Владимира, которые фиксируются на «Карте убитых дорог», власти прислушиваются, но все-таки анализируют необходимость проведения ремонтных работ более комплексно.

- «Карта убитых дорог» построена только на ограниченном круге жалоб, а мы берем общую сеть дорог, исходя не только из обращений граждан, но и из интенсивности потока. Жалобы автолюбителей и горожан зачастую построены только на одном пункте - наличие ямочности. У нас подход к выбору объектов обусловлен нагрузкой на данную дорогу, ее категорией, отношением ее к улицам, по которым происходит движение общественного транспорта. Поэтому ОНФ участвует в рассмотрении объектов, но его данные не являются первоочередной перспективой, - сообщил Дмитрий Еропов.

Всего ремонтные работы по городу проведут на 17 участках. На 16 объектах, сообщили в мэрии, ремонт уже в разгаре, на одном - начнутся в начале недели.

Как акцентировал заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Дмитрий Еропов, в этом году ремонт ведется асфальтобетонным покрытием ЩМА-16 по предварительному национальному стандарту, гарантийный срок на работы этого года - 6 лет.