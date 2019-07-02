С 1 июля во Владимирской области коммуналка подорожала на 2 процента

В этом году во Владимирской области коммунальные платежи выросли дважды. В первый раз - с 1 января. Это было связано с тем, что в 2019 году НДС в России увеличился с 18 до 20 процентов. Тарифы на воду, электричество, газ и прочие коммунальные блага тогда выросли на 1,7%.

Тарифы выросли неравномерно

С 1 июля произошла запланированная ежегодная индексация стоимости коммунальных услуг. Напомним, уже несколько лет дата индексации тарифов по всей стране перенесена с 1 января до 1 июля. Это сделано на федеральном уровне, как объясняют чиновники - для того, чтобы рост тарифов пришелся не на январь, когда у народа традиционно падают доходы из-за новогодних каникул и праздников, а на «сытые» летние месяцы.

В среднем по Владимирской области повышение коммунальных тарифов с 1 июля составит 1,96%. Это несколько меньше, чем в среднем по стране - общероссийский рост составляет 2,4%. Но это средняя цифра по области - где-то будет больше, где-то меньше. Из 111 муниципальных образований в 89 предельный рост совокупных коммунальных платежей граждан за год не превысит максимально разрещенного уровня (4,0%). В 22 муниципалитетах тариф вырастет больше, чем на 4%, но повышение проведено по закону. Такое повышение коснется округа Муром, городов Карабаново, Струнино, Камешково, Собинки, поселков Балакирево, Краснопламенскоеского района, Петушинского, Ковровского и Суздальского районов. Но максимальное повышение платежей коснется не всех жителей указанных территорий, а только 1,8% населения – это 5,4 тыс. человек.

Во Владимире рост платежей за коммунальные услуги почти укладывается в 2 процента. Только холодное водоснабжение подорожает на 2,1%, а горячую воду и отопление - на 3,6%. И то и другое вполне укладывается в разрешенный правительством рост тарифов за год на 4%.

Дорогой мой мусоровоз

Но всю эту благостную картину портит рост тарифов на вывоз мусора. С 1 июля «обращение с твердыми коммунальными отходами», как это официально называется, во Владимире подорожает в два раза:

с 1 июля 2018 года - 495,85 рублей за тонну отходов;

с 1 июля 2019 года - 899,75 рублей за тонну отходов.

Как видим, рост тарифа почти вдвое. Объясняют это, естественно, мусорной реформой, которая грядет неминуемо - с единым оператором, заводами по переработке и прочими прелестями. Правда, настолько сильно цены задрали только две мусорвывовозящие компании региона - ООО «Спецтехавто» и ООО «Эко-транс». Почти двукратный рост тарифов настиг как раз те регионы, которые обслуживают эти предприятия: Владимир, Вязниковский район, Гороховецкий район, Ковров и Ковровский район, округ Муром, Селивановский район... В общем, примерно две трети области.

Мелкие операторы, обслуживающие только один район, подняли цены примерно на 20%. Так произошло, например, в Петушинском, Киржачском, Меленковском, Собинском, Юрьев-Польском районах. А в Александровском районе тариф на вывоз мусора и вовсе вырос всего на 3%.

Интересно, что такой запредельный рост тарифов именно у двух крупнейших компаний, которые работают на большей части области и вроде бы за счет объема работ должны были цены снижать - опт всегда дешевле розницы.

Объяснить двукратное повышение цен длинной дорогой мусоровоза к полигону «Марьинка» тоже не получится: тариф для отдаленного Гороховецкого района и прилегающего к полигону Камешковского одинаковый. Возможно, этим заинтересуется УФАС.

А владимирцам тем временем стоит готовиться к росту цифр в платежках за содержание и обслуживание жилья - именно в этот тариф заложен вывоз мусора. В городе за мусор мы платим все еще с квадратного метра, и если до 1 июля со стандартной двухкомнатной квартиры выходило 70-80 рублей, то теперь будет 150-160 рублей.