Дениса Мацуева можно будет послушать под открытым небом

3 и 4 июля в Суздале пройдет фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER». Он приурочен к работе летней творческой школе Фонда «Новые имена», которая в этом году проходит в Суздале в 27-й раз. В концерте примет участие пианист, народный артист России Денис Мацуев, президент фонда.

Фестиваль тоже, как и школа, становится суздальской традицией - в этом году он состоится в третий раз. Два дня концерты будут проходить на территории суздальского кремля. 3 июля в 19.00 в Крестовой Палате состоится открытие фестиваля, там прозвучит камерная программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена». В программе - произведения Шопена, Бетховена, Паганини, Рахманинова...

4 июля в 19.00 масштабный гала-концерт пройдет прямо на территории кремля, на открытой сцене. Слушатели смогут расположиться как на заранее подготовленных местах, так и просто на траве на принесенных с собой ковриках и стульчика. Солирует пианист Денис Мацуев, в концерте примут участие Екатерина Мечетина (фортепиано), Владислав Лаврик (труба), Игорь Федоров (кларнет) и Зарема Горбунова (флейта) в сопровождении Владимирского Губернаторского оркестра под управлением Артема Маркина, а также юные звезды фестиваля. Прозвучит увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила», произведения Моцарта, Паганини, Прокофьева, Хачатуряна, Шостаковича.

На оба концерта из Владимира будет организован трансфер в Суздаль. Цена билетов на концерты 300 рублей, а 4 июня для зрителей, которые расположатся на траве - 60 рублей.

Отправление трансферов в Суздаль 3 и 4 июля от Соборной площади в 17:00. Билеты на трансфер можно приобрести в кассе Центра классической музыки (г. Владимир, ул. Б. Московская, 28, цена билета – 300 руб.).

Билеты на концерт 3 июля в Крестовой Палате Суздальского Кремля и в организованный зрительский партер на концерт 4 июля на открытой сцене, установленной на территории Суздальского Кремля, можно приобрести во всех кассах Владимиро-Суздальского музея-заповедника, либо онлайн tickets.vladmuseum.ru (стоимость билета – 300 руб.).

Справки по тел.: Владимиро-Суздальский музей-заповедник 8 (49231) 2-16-24; 8 (4922) 32-24-29, 32-71-78.

Центр классической музыки 8 (4922) 32-27-71, 32-63-65.