Предполагаемого виновника взрыва газа в Коврове перевезли в Нижний Новгород

Вероятного виновника крупного ЧП, произошедшего в Коврове 29 июня, отправили на лечение в Нижегородский ожоговый центр. У него обожжено 90 процентов тела. Врачи считают его состояние критическим. Вместе с ним там оказалась и пожилая женщина, пострадавшая в соседней квартире. Во время хлопка газа стена между двумя квартирами обвалилась. Женщину, спавшую на диване, завалило кирпичами.

Вышел из психушки и устроил ЧП

Напомним, в ночь на 29 июня в доме №1/2 по улице Зои Космодемьянской произошел хлопок газа в квартире на первом этаже. По первым данным, что удалось собрать Следкому, возбудившему по данной истории уголовное дело, около 23 часов 28 июня в полицию позвонила женщина, сообщив, что ее сын пьян и хулиганит - выгнал ее из дома.

Сын много лет мотался по психиатрическим клиникам, страдая от шизофрении. Какое-то время даже сидел. Но через какое-то время его отпускали/выписывали, после чего он опять пускался в запои и дебош. Как раз незадолго до злополучной ночи, 47-летний сын вновь вернулся домой. В ту ночь ссора в семье явно закончилась угрозами, так как женщина просила полицейских приехать быстрее. Она переживала за мужа-инвалида и говорила, что сын может взорвать квартиру, испортив газовую плиту.

Полицейские приехали на место и попытались успокоить мужчину, но этого им сделать не удалось. Когда же спасатели попытались выломать дверь, произошел хлопок, сдетонировал бытовой газ. От ударной волны разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбило стекла. От этого и пострадали как спасатели, так и полицейские. В самой же квартире погиб отец-инвалид.

Женщину в соседней квартире, которую завалило кирпичами спас начальник дежурной смены службы пожаротушения Денис Дмитраков, который услышал ее крик во время тушения огня. Когда пожарные услышали из-под завалов голос, они сразу стали раскапывать кирпичи. Женщину с ожогами и серьёзными травмами передали врачам скорой медицинской помощи. Позже ее перевезли в Нижегородский ожоговый центр. Состояние ее стабильно тяжелое.

Стекла и двери вставят за счет государства

Уже позднее утром, следователи СК РФ по Владимирской области при изучении того, что было кухней, нашли вырванные соединительные шланги от газовой плиты. Сейчас Следком продолжает расследование. В том числе, в рамках дела будут изучаться действия врачей психиатрической клиники, в которой незадолго до ЧП лежал подозреваемый.

Но пострадала не только эта квартира. Весь подъезд (а этой 48 человек из 251) эвакуировали практически сразу после хлопка. Вернее, жители сами выбежали из своих квартир. Еще ночью многим из них предложили переселиться в гостиницу «Ковров». Однако большинство поселилось у родственников. А многие уже в воскресенье начали возвращаться в свои квартиры, опасаясь за свои вещи.

К тому времени специалисты уже обследовали дом и выяснили, что все несущие стены выдержали хлопок. И это при том, что пятиэтажка 1973 года постройки. Поэтому властями было решено восстанавливать дом, в первую очередь, пострадавший подъезд.

Кстати, областная администрация уже обещала жителям, что жителям пострадавших квартир окажут всестороннюю поддержку. Например, точно окна и двери вставят за счет средств бюджетов (городского и областного).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всего во время хлопка пострадали 11 человек. Помимо двух человек, находящихся в Нижнем Новгороде, еще 9 человек доставили в Ковровскую ЦРБ. Троих выписали днем 29 июня. Еще шестеро находятся в общих палатах.