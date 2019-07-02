Владимирская область заняла 33-е место в рейтинге доступности жилья

РИА "Рейтинг" опубликовало рейтинг доступности жилья в российских регионах. Владимирская область заняла в нем 33-место. При средней стоимости квартиры площадью 60 квадратных метров в 2,4 миллиона рублей, семьям региона приходится копить на покупку жилья минимум 5 лет. За год жилье для владимирцев стало значительно доступнее, в 2018 году копить на квартиру приходилось не менее 6,9 года.

Хуже всего с доступностью жилья среди соседей Владимирской области дела обстоят в Иванове, занявшем 74-е место. Там при стоимости 60 "квадратов" жилплощади в 2,2 миллиона рублей копить на квартиру приходится минимум 7,6 лет. В прошлом году было еще хуже, ждать новоселья местным семьям приходилось более 10 лет. Всему виной низкие заработные платы.

Чуть лучше дела обстоят в Нижегородской области, оказавшейся на 70-ой строчке. Средняя "двушка" там стоит 3,6 миллиона рублей, а копить на нее надо минимум 7,7 лет. Здесь проблема в немалой цене жилья.

У других соседей все гораздо лучше. В Рязанской области, занявшей 27-ое место, 60 квадратных метров жилья стоит как во Владимире, но благодаря более высоким зарплатам, семьи здесь могут позволить купить квартиру уже через 4,9 лет. Причем, в прошлом году картина была ровно такой же.

В Московской области и квартиры дороже, и зарплаты выше. "Двушка" здесь обойдется в среднем в 4,2 миллиона рублей, а копить на нее нужно минимум 4,7 года. Итоговое 27-ое место говорит, что жилье здесь более доступно, чем во Владимирской области. Да и с выбором проблем нет.

Наконец, в Москве 60 "квадратов" среднего жилья обойдутся в космические 9,5 миллионов рублей, а ждать шанса на приобретение квартиры здесь придется чуть больше 5 лет. В рейтинге столица заняла 37-ое место.