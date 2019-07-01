Макс-М: профилактика - вот лучшее лечение

Страховая компания «МАКС-М» напоминает, что одной из главных целей, поставленных Президентом России для повышения продолжительности жизни, стала борьба с онкологическими заболеваниями.

С 2019 г. в Российской Федерации реализуется новый национальный проект «Здравоохранение». Среди восьми его направлений одним из основных стал федеральный подпроект, направленный на борьбу с раком.

Его цели - развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентами, увеличение финансирования объемов химио-

терапевтического лечения, а также расширение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития онкологии.

Онкология - проблема века

Современная медицина активно занимается научными исследованиями, направленными на борьбу с онкологическими заболеваниями. И все же они по-прежнему занимают второе место среди болезней, ведущих к смертельному исходу. Рак может поражать самые разные органы и системы. В России наиболее распространенными являются злокачественные новообразования молочной железы, матки, ободочной кишки, предстательной железы. Нередко рак поражает желудок, легкие, лимфатические и кроветворные ткани, почки, бронхи.

Диагностика и лечение онкологических заболеваний - не только сложный, но и дорогостоящий процесс. К тому же, чем запущеннее случай, тем меньше шансов на благоприятный исход.

При раннем выявлении, на 1-2 стадии, в 80 % случаев рак поддается полному излечению. Большинство опухолей развивается медленно, в течение многих месяцев, и при регулярном профилактическом обследовании можно вовремя диагностировать заболевание. Кроме того, существует ряд так называемых предраковых заболеваний, перерождение которых в одну из форм рака тоже можно предупредить при регулярном наблюдении.

Поэтому так важно не допустить или выявить болезнь на ранней степени, и здесь на первое место выходят профилактические мероприятия, основанные на современных методах ранней диагностики.

Здоровье по ОМС

Компания «МАКС-М» сообщает, что пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний можно за счет средств ОМС, в рамках профилактических мероприятий, которые предоставляются застрахованным лицам на бесплатной основе.

Для своевременного выявления онкологических заболеваний необходимо:

- 1 раз в год проходить флюорографическое обследование легких.

- Посещать с профилактической целью стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев.

Женщинам необходимо регулярно проводить самообследование молочных желез, 1 раз в 6 месяцев посещать гинеколога, а после 40 лет проходить маммографическое обследование молочных желез.

Мужчинам после 40-45 лет необходимо проходить ежегодный осмотр уролога с лабораторным обследованием на наличие простатоспецифического антигена.

Мужчины и женщины, имеющие риск развития рака толстой кишки, должны обследоваться проктологом не менее 2-х раз в год.

Когда идти к врачу

Одна из задач национального проекта здравоохранения - добиться того, чтобы каждый россиянин регулярно проходил профилактические мероприятия. Кроме того, по данным «МАКС-М», с 2018 г. у россиян появилась возможность пройти в определенные возрастные периоды дополнительные скрининг-исследования, направленные на раннее выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Начиная с возраста 21 год раз в три года гражданам необходимо проходить диспансеризацию взрослого населения.

В 2019 году обследование должны пройти те, кому исполнится в этом году или исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

На сайте «МАКС-М» в разделе «Новости» опубликован «Перечень медицинских организаций, осуществляющих проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения».

В те годы, когда не проводится диспансеризация и скрининг-исследование, любой застрахованный может обратиться в поликлинику для проведения профилактического осмотра.

Следует срочно обратиться к врачу, если вы наблюдаете у себя один или несколько из следующих симптомов:

изменения в функционировании кишечника или затрудненное мочеиспускание;

расстройства желудка (тошнота, отрыжка, рвота);

наличие длительно незаживающей раны на фоне лечения;

необычные выделения или кровотечения;

появление припухлости, уплотнения или деформации молочной железы;

малейшие быстрые изменения бородавки или родимого пятна;

появление изнуряющего сухого кашля, осиплость голоса;

боли или сдавливание в области шеи;

изменение слизистой полости рта, языка;

необъяснимая потеря веса.

Твоя жизнь - в твоих руках

Медики утверждают, что профилактика онкологии снижает риск заболевания на 90%. Заболевание раком связано с определенными факторами риска, которые можно выявить и устранить. К факторам риска развития онкологических заболеваний относятся: пребывание в организме человека различных вирусов, бактерий или паразитов, употребление табака, алкоголя, нездоровое питание, избыточный вес. Большую роль играют особенности окружающей среды, рост числа стрессовых ситуаций, негативные стороны профессиональной деятельности. Все это приводит к снижению иммунитета, итогом которого может стать рак.

Ведение здорового образа жизни, правильное питание, избегание потенциально стрессовых ситуаций, благоприятные бытовые условия действительно в большинстве случаев способны защитить от страшного недуга. Конечно, они не полностью исключают вероятность развития болезни, но сводят ее к минимуму. Особенно важна профилактика для тех, кто находится в группе риска по онкологическим заболеваниям - иначе говоря, имеют к ним генетическую предрасположенность.

Береги себя

Способы профилактики онкологических заболеваний.

- Отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

- Поддержание здоровой массы тела.

- Отказ от канцерогенных и токсичных материалов в отделке жилых помещений.

- Избегание контактов с радиологическим оборудованием без особой необходимости.

- Умеренность в загаре.

- Употребление в пищу только свежих продуктов питания, при производстве которых не были использованы гормоны роста, непроверенные консерванты, антибиотики.

- Сохранение комфортной психологической обстановки в семье и коллективе.

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