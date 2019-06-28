Владимирские школьники боятся ЕГЭ и выбирают колледжи

С 26 июня начинается прием заявлений школьников, желающих пойти в десятый класс. Но, как показывает практика, все больше учеников, окончивших девятилетку, уходят из школ в колледжи и лицеи. Цифры подтверждают: в этом году ОГЭ сдавали 13 333 девятиклассников, а ЕГЭ – чуть больше шести тысяч школьников. Такая тенденция наблюдается последние несколько лет.

- Лет пять назад я обнаружил, что более 50% девятиклассников стали уходить после 9 класса в колледжи. В среднем каждый год по области школы покидают 53-54% ребят, по Владимиру эта цифра немного ниже – 48%, - говорит декан факультета довузовской подготовки ВлГУ профессор Николай Садовский.

При этом из школ уходят не только двоечники, которым учеба не давалась или была не интересна, но и «светлые головы», которых горячо уговаривают остаться сами учителя. Но выпускники, легко усваивавшие школьную программу, предпочли старшим классам колледж. Почему?

- Одна из причин ухода – необходимость сдавать ЕГЭ. Многие родители хотят уберечь детей от этого стресса или боятся, что ученики не справятся с испытаниями на нужном уровне и не смогут поступить в желаемый вуз. Кроме того, родители считают, что для успешной сдачи ЕГЭ недостаточно школьной подготовки, а необходимы дополнительные занятия с репетиторами, а это серьезные расходы, которых можно избежать, выбрав колледж. Выпускники колледжей, которые решат поступать в вузы, ЕГЭ не сдают. Одно время хотели сделать, чтобы они тоже сдавали единый госэкзамен, но от этой идеи отказались, в том числе потому, что здесь есть некоторое нарушение законодательства. Заканчивающие коллеж студенты готовят дипломы, им просто некогда готовиться еще и к ЕГЭ, - объясняет профессор Николай Садовский. - А для поступления в колледж после девятого класса сдавать экзамены не нужно – они проходят по среднему баллу аттестата, и если школьник прилично учился, проблем у него не будет.

Впрочем, есть в обучении в колледже и минусы. Во-первых, это потеря времени. В колледже учатся четыре года. После колледжа большинство вузов зачисляют на первый курс, так что в сумме молодые люди потратят на учебу на два года больше, чем одиннадцатиклассники, сразу поступившие в институт. Во-вторых, отсрочка от службы в армии на время учебы в колледже действует только до получения диплома, так что если парню исполнилось 18, он окончил колледж, но не успел поступить в вуз - его могут призвать.

Кстати, можно не переживать, что мест в колледжах не хватит: откликаясь на спрос, они каждый год увеличивают план набора.

- И тот, и другой путь оправдан, - считает Николай Садовский. - Но нужно понимать, что в колледже обучающийся получает больше практических знаний, меньше чем за четыре года получает профессию и может идти работать, а вуз дает большой объем теоретических знаний. Решение всегда остается за родителями и ребенком, но если школа рекомендует остаться в десятом классе – лучше прислушаться, поскольку они реально оценивают способности ребенка.