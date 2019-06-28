Из-за кризиса владимирцы стали есть меньше мяса и больше сахара и картошки

Как в советское время все показатели сравнивали с 1913 годом, последним мирным годом царской России, так ровно 100 лет спустя нынешнюю жизнь логично сравнивать с 2013 годом - последним годом перед глобальным кризисом, скачком курсов валют и прочими пертурбациями. Что изменилось в кошельках и на столах жителей Владимирской области за последние пять лет? Мы проследили по данным Владимирстата, на сайте которого опубликовано исследование об изменении покупательной способности денежных доходов населения с 2013 по 2018 год

За пять послекризисных лет средняя зарплата занятых в экономике выросла в полтора раза - с 22 до 31 тысяч рублей. При этом средних доход на душу населения вырос гораздо меньше - с 18 до 23 тысяч рублей в месяц. Но рост зарплат сам по себе ничего не означает, главный вопрос - что на эту зарплату можно купить. Цены ведь тоже за пять лет выросли, и существенно.

Судя по данным Владимирстата, больше всего подорожало относительно зарплат сливочное масло. Если перед кризисом на средний месячный доход можно было купить 75 килограммов масла, то в 2018 году - только 47,8 килограмма, почти в два раза меньше.

Менее доступным стало и мясо: вместо 73 килограммов говядины теперь на месячный доход можно купить только 70 килограммов. Меньше можно купить и молока. Зато яйца относительно зарплат подешевели: сейчас в месяц можно купить почти на 300 штук больше, чем в докризисном 2013 году.

Народу приходится переходить на местные овощи, они становятся более доступными. Теперь, получив зарплату, можно купить больше картошки и капусты, а также риса. В общем, здоровое питание.

Более дорогим стал хлеб - его доступность снизилась на 5%. Зато подешевела мука, так что выгоднее стало печь плюшки дома.

Итого - за пять лет владимирцам стали менее доступны мясо, масло и молоко, зато подешевела самая народная еда - картошка и капуста.

Полных данных за 2019 год еще нет, но рост цен за полгода уже подсчитан, и он не добавляет оптимизма.

Подорожало мясо, колбаса, сосиски, масло, молоко, сметана. Даже картошка! Но это штука сезонная. А подешевели только яйца.