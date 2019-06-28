2019-06-28T17:19:54+03:00
Общество

Во Владимире пешеходы прилипают к тротуарам

Виной всему не новый асфальт, а насекомые, которые атакуют деревья
Ирина Начарова
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Из-за плачущих лип ботинки прилипают к асфальтуИз-за плачущих лип ботинки прилипают к асфальтуФото: Ирина Начарова
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Во Владимире тротуары и дороги залиты маслянистыми каплями. «Это липовые деревья роняют слезы», - поэтично говорят об этом явлении горожане.

Но при всей поэтичности явление это доставляет горожанам неудобства: ходить приходится как по скотчу. После того, как пройдешь отрезок пути по тротуару, залитому липовым медом, еще долго прилипаешь к уже чистому асфальту.

- Обычно липы цветут в течение пары недель, но в этом году этот период явно затянулся. У меня машина всего одну ночь во дворе постояла под липой, еле оттер маслянистые капли, - прокомментировал ситуацию Сергей Нефедедов, житель Владимира.

Сергей считает, что всему виной жара. Но тогда почему, несмотря на наступившую прохладу, интенсивность выделений клейкой жидкости только увеличилась?

Экспертный комментарий редакции дала Валентина Блинова, методист Станции юннатов «Патриарший сад» . Она пояснила, что это вовсе не липы «плачут», и температурные рекорды тоже не при чем.

- Эта липкая жидкость на асфальте под липами являе

Липа Фото: Ирина Начарова

ЛипаФото: Ирина Начарова

тся продуктом жизнедеятельности тли, обычно на деревья ее заносят муравьи. Особого вреда тля деревьям не наносит, поэтому нет смысла бороться с ней при помощи химикатов, - пояснила Валентина Блинова.

По ее словам, в Патриарших садах липовые деревья не пострадали от тли. А все потому, что это место более экологически чистое, чем городские улицы, считает эксперт. По ее словам Валентины Блиновой, начавшаяся пора дождей улучшит ситуацию, и скоро липы перестанут «плакать».

В общем, не хотите прилипать – обходите липовые деревья стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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