2019-06-29T10:27:22+03:00
Общество

Мэрия готова отдать Комсомольский сквер бизнесменам просто так

Депутаты горсовета одобрили проведение торгов по территории за Северными Торговыми рядами
Алексей СУХОВ
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Фонтан в сквереФонтан в сквереФото: Вероника ПАНИНА
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Комсомольский сквер - территория, формально принадлежащая городу, однако уже почти шесть лет благоустройством территории занимается руководство Северных Торговых рядов. В конце декабря срок договора между коммерсантами и мэрией заканчивается, А это значит, что взять на себя уборку, ремонту и содержание сквера должна администрация города.

Вот только денег в бюджете на это, естественно, нет, и выгоднее переложить эти функции на представителей бизнеса, о чем на июньской сессии горсовета сказал Дмитрий Норихин, заместитель главы администрации города Владимира.

- Нам нужно как можно быстрее провести торги на заключение договора безвозмездного пользования по этой территории, чтобы с 1 января 2020 года победитель уже мог приступить к своей деятельности, - сказал он. - Это позволит избежать дополнительных затрат для бюджета.

Правда, пока непонятно, кто, кроме представителей Северных Торговых рядов, захочет следить за порядком в Комсомольском сквере. Все-таки территория большая — 78 соток, и включает каскад фонтанов, обслуживание которого обходится недешево. Скорее всего, сквер так и останется на попечении управляющей компании «Дельта», принадлежащей Юрию Хигеру.

Комсомольский сквер появился за Торговыми Рядами в конце 1940-х годов. Свое название он получил из-за того, что большую часть работ по высадке саженцев проводил так называемый «комсомольский десант» из школ, техникумов и заводов. Уже в 50-е годы сквер стал популярным местом отдыха. В нем поставили гипсовые скульптуры и скамейки. Более того, в 1953 году тут появился фонтан, спроектированный архитектором Александром Столетовым. Он был похож на фонтан, что стоит в парке Липки, только гораздо больше (в высоту достигал почти 5 метров). У фонтана вскоре стали назначать встречи влюбленные, а зимой там ставили елку. Вот только в 80-е годы фонтана в сквере уже нее было. И старожилы не могут припомнить, куда он делся.

В те же 80-е Комсомольский сквер стал приходить в упадок. Здесь появился рынок, а молодежь начал искать себе другие площадки. Так было вплоть до 2004 года, когда началось строительство Северных Торговых рядов. На месте сквера провели археологические раскопки и построили новый комплекс, который настолько удачно состыковался со старыми Торговыми рядами, что теперь кажется - так было всегда.

В 2007 году началась реконструкция Комсомольского сквера, здесь появился каскадный фонтан, а вместо саженцев посадили сразу большие деревья. Сейчас сквер популярен не меньше, чем во времена наших дедов. Там часто гуляют влюбленные парочки и семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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