«Чем раньше девочка родит...»: во Владимире вновь собрали круглый стол по поддержке материнства, но без Юлии Арсениной

Во вторник, 25 июня, заместитель директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина во время круглого стола, где обсуждались вопросы поддержки материнства и повышения рождаемости, сказала: «Чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение». Эту фразу тут же подхватили и региональные, и федеральные СМИ, истолковав в том смысле, что незачем девушкам поступать в вуз - 18 исполнилось, и можно становиться матерью. Но за поднятой шумихой потерялось то, что было на самой конференции. Поэтому круглый стол решили повторить 28 июня уже без Юлии Арсениной.

Журналисты, придя повторно на мероприятие, ожидали, что сейчас будет прокомментирована та самая фраза:

- Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины.

Но ожидания были обмануты. Никто не взялся ни пояснять эту фразу, ни оправдывать Юлию Арсенину - мол, это не то, о чем вы подумали. Председатель региональной общественной организации поддержки семьи, детства и защиты нравственный ценностей «Покров семьи» Людмила Мысловская стала сразу перешла к борьбе с абортами.

- Нужно распространять информацию о вреде аборта для здоровья женщины и радости материнства, проработать вопрос организации центра поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной ситуации, включить в оценку эффективности работы врачей женской консультации показатель «Число отказов женщин от прерывания беременности после проведенного консультирования», - перечисляла Людмила Мысловская.

Последняя фраза вдохновила участников. Главный врач роддома №2 Вера Плашкевич стала рассказывать, как важно переговорить с женщиной до того, как она решится на прерывание беременности.

- Беременная женщина получает от нас не только медицинскую помощь, но доабортное консультирование — когда она приходит с желанием прервать беременность. Хорошо, если у этой женщины есть семья, друзья, которые поддержат ее в трудной ситуации. А если не найдутся такие люди? Вот как раз здесь - акцент на доабортное консультирование, где главное «не перегнуть палку», а поработать с пациенткой таким образом, чтобы она приняла правильное для себя решение, - говорит Вера Плашкевич. - И если мы хорошо поговорим с ней и объясним, как важна ее роль на земле, она оставит эту дикую мысль прервать беременность.

Второй этап совместной работы, по словам Веры Плашкевич, — чтобы женщина не оставила своего ребенка в роддоме и «не упорхнула, как бабочка». Здесь вновь не обойтись без акушера-гинеколога, который принимал роды, без неонатолога, который наблюдал за ребенком, и психолога.

- Все предложения, связанные с помощью кризисным беременным, будут рассматриваться через неделю рабочей группой. И на сайте департамента социальной политики будет выставлен конечный проект резолюции, - подвела итог Людмила Мысловская

КОНКРЕТНО

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