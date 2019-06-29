2019-06-28T17:10:22+03:00
Общество

Владимиро-Суздальскому музею передали конфискованные таможней чашки с блюдцами

Фонды музея пополнят 28 раритетов
Ольга МАКАРОВА
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Переданные предметыПереданные предметыФото: Ольга МАКАРОВА
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Домодедовская таможня передала Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику ценности, которые были конфискованы при попытке незаконного провоза через границу.

Такое случается редко. Последний раз музей получал в дар ценные предметы, изъятые на таможне, аж в 1989 году — тогда музею передали 22 иконы.

В нынешнем перечне ценностей - 23 изделия из фарфора, 16 из них - чашки и блюдца из одного чайного сервиза начала XX века. Они имеют особую коллекционную ценность.

- Это немецкий фарфор королевской мануфактуры, - сказала хранитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Евгения Миляева. - Так что вещь достойная. У нас в коллекции совсем немного западно-европейского фарфора. Около 160 штук. Для нас это большая удача и такие пополнения обогащают коллекцию.

Сервиз, уточнили сотрудники таможни, изъяли у гражданки Казахстана, незаконно ввозившей его в Россию в двух чемоданах. Сама женщина заверяла, что приобрела их на аукционе и ввозила для личного пользования. Однако после проверки документов выяснилось, что сервиз ввозился незаконно.

Среди конфиската также томик «Истории Карла XII» Вольтера на французском языке издания 1862 года, металлический крест и несколько столовых приборов.

Полученные ценности, скорее всего, появятся в интерьерах восстановленной экспозиции в усадьбе Храповицкого в Судогодском районе.

- Владимир Храповицкий покупал очень много фарфора в Германии, Франции, Италии, а переданные вещи по хронологии принадлежат тому же времени, - сказала Светлана Мельникова. - Поэтому они органично дополнят музейное пространство Усадьбы.

Теперь музейщикам предстоит установить ценность каждого изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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