2019-06-29T10:27:22+03:00
Общество

Владимирские предприятия оценили преимущества участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»

Благодаря участию в проекте регион получит дополнительные 5 миллиардов рублей
Елена МАСЛЕННИКОВА
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Гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон и губернатор Владимирской области Владимир СипягинГендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон и губернатор Владимирской области Владимир СипягинФото: Елена Масленникова
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28 июня в администрации Владимирской области состоялся семинар по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Его участниками стали Губернатор Владимир Сипягин, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон, врио вице-губернатора Максим Брусенцов, а также руководители департаментов и структурных подразделений областной администрации и представители более 80 предприятий региона.

Владимир Сипягин отметил, что цель семинара, прежде всего, просветительская. Основная его задача — рассказать руководителям крупнейших производств о том, как повысить производительность труда, как оптимизировать процесс выпуска продукции, как замотивировать работников на лучший результат.

Губернатор акцентировал внимание присутствующих на том, что участие в национальном проекте — серьезный рывок вперед как для каждого предприятия в отдельности, так и для области в целом. Причем ни для кого нет никакого риска. Наоборот, все участники проекта получат колоссальные преимущества.

Во-первых, на помощь предприятиям совершенно бесплатно придут федеральные эксперты, профессионалы высочайшего уровня. Они помогут выявить потери в производственном процессе, а потом проконсультируют, как исправить ситуацию.

Во-вторых, эксперты Федерального центра компетенции помогут увеличить производительность труда, а это означает снижение себестоимости продукции и рост ее конкурентноспособности на российском и мировом рынках.

В третьих, участие в нацпроекте даст возможность обучить своих сотрудников за счет федеральных средств. И последнее, самое важное, - это финансовые вложения из федерального бюджета. Предприятия смогут получить до 300 миллионов рублей под 1 процент на 5 лет на техническое перевооружение.

Владимир Сипягин отметил, что регион имеет серьезный потенциал для роста производительности труда. Промышленность является базовой отраслью владимирской экономики, и хотя из года в год сохраняется положительная динамика промышленного производства, но постоянное обновление и модернизация производства - необходимость для дальнейшего развития.

- Владимирская область приступила к задаче государственного масштаба. Более высокий уровень производительности труда в ведущих мировых державах обеспечивает им и большую конкурентноспособность на мировом рынке. России также необходимо повышать производительность труда и снижать себестоимость продукции. Мы должны добиться этого вместе с вами, и реализация национального проекта точно позволить это сделать. Я призываю вас оперативно изучить все преимущества этого проекта и максимально быстро подключиться к нему.

Генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон подробно рассказал о том, что из себя представляет Центр, кто является его сотрудниками и как работает национальный проект в других регионах. Он поблагодарил руководство области и за то, что очень быстро отреагировали на предложение об участие в нацпроекте и за то, что регион зашел в проект с опережающими темпами. Николай Соломон призвал руководителей предприятий не боятся двигаться вперед.

- Президент неоднократно говорил о том, что нам необходимо войти в пятерку ведущих экономик мира. А этот проект для тех, у кого есть желание расти и что-то менять на своем предприятии.

Для участия в проекте на сегодняшний день в регионе отобраны первые 15 предприятий. Это количество планируется увеличить до 76. Реализация проекта уже началась на Муромском заводе трубопроводной арматуры и предприятии «Экспо Гласс» в поселке Анопино Гусь-Хрустального района.

Уже больше месяца там идет серьезная работа с активным участием специалистов Федерального центра компетенции. Руководители этих предприятий рассказали, что сначала не все сотрудники положительно восприняли участие в этом нацпроекте, но уже спустя месяц они изменили свое мнение:

- Мои сотрудники поняли, что это нужно, что это интересно, - поделился с участниками семинара генеральный директор Муромского завода трубопроводной арматуры Евгений Абшеев. - Сотрудники Федерального центра конкретно указали, где у нас есть проблемные места, и это позволило нам повысить эффективность работы.

Отдельная благодарность руководителям предприятий, вступивших в нацпроект, прозвучала от временно исполняющего обязанности первого вице-губернатора Максима Брусенцова:

- Большое спасибо всем предприятиям за то, что в ноябре-месяце согласились участвовать в проекте. Свои программы для участия в проекте подали 39 регионов, победителями стали 15, в том числе Владимирская область. У нас было две недели на принятие решения, и руководители предприятий поверили нам. Вот за это спасибо.

В ближайшее время во Владимирской области появится свой Региональный центр компетенций. Он будет функционировать при поддержке Федерального центра. Сейчас решается, где он будет располагаться, и кто станет его руководителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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