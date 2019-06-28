Ученые РАН доказали, что зодчие Андрея Боголюбского приехали из Ломбардии и Эмилии-Романии

Ученые института археологии РАН под руководством Владимира Седова смогли доказать, что знаменитая башня Боголюбовского монастыря, где по преданию был убит князь Андрей Боголюбский, была построена итальянскими зодчими. Специалисты даже смогли определить, из каких областей приехали мастера. Они были уроженцам севера Италии.

Итальянский след во владимирской истории

О том, что Андрей Боголюбский тесно контактировал с германским императором Фридрихом Барбароссой, который присылал по его просьбе во Владимиро-Суздальское княжество мастеров архитектурного дела, далеко не новость. Об этом писал еще отец русской исторической науки Василий Татищев, ссылаясь на ныне утраченные источники. Большой вклад в разработку итальянской темы в белокаменной архитектуре Северо-Восточной Руси внес и знаменитый владимирский историк Николай Воронин. Он обратил внимание на ряд архитектурных сходств Успенского собора во Владимире, а также церкви Покрова на Нерли и боголюбской башни с храмами Западной Европы романского стиля. "Пилястры с полуколоннами, аттический профиль цоколей и баз с угловыми рогами – грифами, перспективные порталы, аркатурно-колончатые пояса", - описывал похожие элементы мэтр советской исторический науки в середине 1950-ых годов. Но все эти замечания и догадки не были подкреплены археологическими данными, поэтому ожесточенные споры вокруг авторства проектов белокаменных храмов не утихало более 50 лет. Сложность заключалась в том, что от постройки XII века, включавшей большой храм, башню и княжеский дворец, сохранилась лишь нижняя часть башни - культовое место поклонения князю-мученнику. Шатровую надстройку-колокольню к башне сделали в стиле московского барокко в середине XV века, а храм разобрали и построили на старом ленточном фундаменте спустя 100 лет.

Раскоп вдоль западного фасада собора XII века, расположенный внутри западного притвора XIX века. БоголюбовоФото: Институт археологии РАН

Что раскопали археологи?

Экспедиция Владимира Седова занималась раскопками вокруг башни и храма с 2015 года. К концу 2018 года археологи раскопали старый фундамент и отрыли нижнюю часть башни. Ученых ждало настоящее открытие, они увидели скрывавшиеся столетиями угловые диагональные колонки, похожие на когти грифов. В точности такие же, как и у кафедрального собора в Граведоне в итальянской Ломбардии (север страны). Исследователи считают, что такие украшения появились во владимирской архитектуре в середине XII века и были занесены именно итальянскими мастерами. Кроме того, во время последних раскопок ученые обнаружили в северо-восточной части храма прекрасно сохранивший резной цоколь и угловую колонну, украшенную все теми же итальянскими когтями грифа. В общем, сейчас ученые уже практически уверены в том, что проекты белокаменных храмов Владимиро-Суздальского княжестве делали мастера из Ломбардии и Эмилии-Романии. А вот резчики по камню, судя по всему, были местными. Ученые полагают, что это те же самые люди, которые строили Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском еще при отце Андрея Боголюбского Юрии Долгоруком. Того самого, где сохранился список убийц князя Андрея.

Кроме того, при раскопках была найдена хорошо сохранившаяся каменная плитка. Владимир Седов предполагает, что вся площадь у храма была выложена этим материалом. Но чтобы сказать об этом достоверно, нужно проводить дальнейшие раскопки.

Раскоп центральной части алтаря снаружи и фрагменты мощения площади перед церковью Рождества Богородицы, БоголюбовоФото: Институт археологии РАН

Сейчас все найденные элементы снова закопаны в землю. Однако Владимир Седов настаивает на полном открытии нижней части храма. Во-первых, это важно для туристов, они смогут не просто услышать, но увидеть все то, о чем говорят гиды о прошлом в Боголюбово. Во-вторых, стены перестанут отсыревать, а мы с вами будем уверены, что не потерям очередной шедевр седой древности, коих мы уже немало лишись самым бездарным образом.

Северный портал церкви Рождества Богородицы в Боголюбове. Полуколонны, дополненные малыми колоннамиФото: Институт археологии РАН

Куда еще занесло итальянцев?

В практически 100%-ной уверенностью можно говорить и том, что итальянские мастера строили и первоначальный вариант Успенского собора во Владимире. Есть мнение, что их звали Ланфранко и Гильермо. В 1189 году после пожара к храму были пристроены галереи, это делали уже местные мастера. А первую роспись выполнили мастера из Византии. Стоит отметить, что потом шедевром своих земляков вдохновлялся итальянец Аристотель Фиорованти, строивший Успенский собор Московского кремля.

Не исключено, что европейские зодчие приложили руку и к церкви Покрова на Нерли. А вот Дмитриевский собор во Владимире, известный своими резными фигурами на фасаде, скорее всего построен уже местными мастерами.

СПРАВКА КП

Князь Андрей Боголюбский основал Боголюбово в 1158 году. По легенде, он вез икону Божьей Матери из Владимира в Ростов Великий, через 10 километров от города лошади остановились, а князю явилась Богородица, велевшая основать в этом месте новый город.

Храмовый комплекс Боголюбского монастыря был выстроен в 1158-1165 годах. Князя Андрея в его палатах убили заговорщики в 1175 году.